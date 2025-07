Giancarlo Giorgetti conferma: ADDIO Agenzia delle entrate, non ti chiederanno più nulla | Approvata la nuova ‘Inquisizione regionale’, ti ardono vivo

Addio all’Agenzia delle entrate, loro non ti chiederanno più nulla: andiamo a vedere i motivi, i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori ci hanno parlato di voler approfondire di più il discotso delle tasse e dei contributi che potevano fare la differenza soprattutto se essi non devi pagarli più, così da risparmiare moltissimi soldi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta cambiando, i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Il Governo Meloni governato anche dal Ministro georgetti sull’aspetto economico-finanziario, ha stabilito quanto possa essere necessario approfondire tutti i controlli e lasciare che essi siano necessari affinché un lettore sa bene quali sono le tasse da pagare.

Esistono, eprò, anche dei casi in cui i nostri utenti non sanno cosa potrebbero rischiare se non efettuano i pagamenti giusti e corretti le multe non saranno così legegre come crediamo. Infatti, i controlli saranno molto più severi e l’Agenzia delle entrate si metterà subito a lavoro per scoprire meglio i dettagli.

Agenzia delle entrate, i controlli severi: ecco i motivi

Per facilitare la scoperta di molteplici lettori che non fanno altro che non pagare le tasse, creando problemi con il Fisco, tanto che i controlli sono potenziati soprattutto per il pagamento dell’IMU e della TARI. Attualmente, per i controlli e la riscossione forzata dei tributi locali, come IMU e TARI, i Comuni possono avvalersi delle strutture messe a disposizione dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Inoltre, le cartelle relative a IMU e Tari rappresentano un peso eccessivo e di fatto la riscossione coattiva viene vista quasi come un’utopia.

Il risultato finale dei tributi locali basso e difficoltà economiche per i Comuni dettate dalle entrate ridotte e quindi si affida il tutto ad un’agenzia specializzata nei controlli di IMU e TARI ossia un’AdER locale. Per questo, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha annunciato la nascita di un ente per la riscossione dei tributi locali con personale specializzato nella materia dei tributi locali.

Controlli con tecnologie avanzati

I controlli, inoltre, saranno effettuati con tecnologie avanzate e questo ente si potrà avvalere della interoperabilità delle banche dati, avendo il supporto dell’esperienza già maturata dall’AdER nel campo della riscossione dei tributi.

Potrà perfino avvalersi di strutture informatiche avanzate in grado di monitorare l’andamento delle entrate e i soggetti a rischio.