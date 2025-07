In vendita a 10€ al metro quadro: se ti sbrighi te la compri per due spicci | Isola paradisiaca a due passi dall’Italia

Se sogni una casa a meno di 10 euro al metro quadro, questa è la soluzione che fa per te: ecco i dettagli e le curiosità

I nosttri utenti ormai sono spesso interessati ad offerte imperdibili per quanto riguarda il mercato immobiliare e il suo acquisto. Infatti, con i prezzi che ci sono oggi, acquistare una casa è diventato molto difficile; bisogna compiere dei sacrifici incredibili che lasciano tutti senza parole: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che ti cambiano la vita.

Se il tuo sogno è acquistare il tuo primo immobile, ma i prezzi sono davvero alle stelle, devi solo trovare la soluzione adatta al tuo stile di vita. Non è impossibile, in quanto nulla lo p, devi solo trovare l’occasione giusta.

Oggigiorno, avere una casa che sia perfettamente come nei nostri sogni è davvero difficile, di questo ne siamo consapevoli, ma le occasioni non mancano affatto, bisogna solo saperle compiere.

Andiamo sicuramente ad aggiornarvi di una casa che potrebbe essere acquistatao a 10 euro al metro quadro e ancora nessuno ne è a conoscenza: finalmente vi diamo la svolta per la vostra vita.

Casa a meno di 10 euro al metro quadro: ecco come

Se sogni una casa che ti permette di vivere una situazione davvero folle e ti faccia cambiare vita, allora sei nell’articolo giusto. Infatti, abbiamo deciso di approfodire questo discorso informandovi che puoi acquistare una casa su un’isola a pochi chiloometri dall’Italia a meno di 10 euro al metro quadro. E questo di cui ti parliamo non è nemmeno l’unico caso: ce ne sono diverse, che vanno dai 10 ai 17 euro al metro quadro.

Quest’isola di cui vi parliamo oggi si trova in Croaziae fa parte del gruppo Kornati e si trova molto vicino all’isola di Zut. Le case, qui. sono state vendute a 11 euro al metro quadro per essere precisi. Ha una superficie di 450mila metri quadrati ed è disabitata, una specie di paradiso in terra in una delle aree del Mediterraneo più belle. Sembra come di stare ai Caraibi, acqua cristallina e spiagge da sogno tantoc he sono moltissimi italiani che trascorrono la loro vacanza proprio lì.

Altre informazioni

Sono più di 1100 isole in Croazia, dalle più grandi e famose, quelle dove moltissimi italiani trascorrono le loro settimane di vacanza estiva.

Se il tuo sogno, inoltre, è quello di esserne proprietario allora è fatta.