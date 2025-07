Piccole come uno spillo ma se ti pizzicano diventi cieco: allarme formiche cobra | Ti mandano in prognosi riservata

Il morso di una particolare specie di formica può portare a gravi conseguenze per la salute, inclusa la cecità.

Piccole, scure e innocue… almeno all’apparenza. Le formiche sono alcuni degli insetti più diffusi al mondo. Basti pensare che se ne stimano 20 quadrilioni, che corrispondono a circa 100 milioni di tonnellate, un peso equiparabile o perfino superiore a quello di tutti gli esseri umani presenti attualmente sul Pianeta Terra.

Data la massiccia popolazione di questi insettini, è normale che ne siano presenti diverse specie. Anche se la maggior parte sono completamente inoffensive, alcuni possono causare seri problemi di salute. Una in particolare, causa la cecità.

Scoperta recentemente in Spagna, questa tipologia di formica è altamente pericolosa. Originaria del Sud America (Argentina, Uruguay e Brasile), l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) l’ha inserita nella lista delle 100 specie più dannose al mondo.

Allarme formica: il suo morso è devastante

Il commercio internazionale combinato con le alte temperature hanno semplificato l’arrivo sul continente europeo della temutissima formica rossa. Diversi casi sono stati già registrati in alcuni paesi come la Spagna.

Ecco perché il personale sanitario raccomanda di prestare la massima attenzione. Questo insetto infatti può causare reazioni allergiche e persino la cecità in alcuni animali. Nonostante le sue minuscole dimensioni, il suo morso si rivela alquanto doloroso e se raggiunge gli occhi, si raccomanda di recarsi direttamente dal medico.

Azioni da intraprendere se si viene morsi dalla formica rossa

Oltre alla pericolosità per la salute, la formica rossa può disturbare le colture o i sistemi di irrigazione intasandoli con i suoi nidi, poiché questa specie è in grado di costruire dense colonie sotterranee che alterano la struttura del suolo. La situazione dunque è allarmante, soprattutto nelle aree urbane.

Ma non è tutto perché questa specie potrebbe avere forti ripercussioni sul commercio internazionale di diversi prodotti, come la terra e il legname. Ma cosa fare nel caso si venisse morsi da una formica rossa? Innanzitutto si consiglia di lavarsi con acqua e sapone e applicare del ghiaccio sulla zona interessata per circa 10 minuti. Quindi, si procede all’applicazione di creme antistaminiche o corticosteroidi per alleviare il prurito e l’infiammazione.