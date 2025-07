“Li ho visti uscire dalle orecchie”: allerta scarafaggi in tutto il territorio | In pronto soccorso vedi un film horror

La testimonianza di un’infermiera ha lasciato esterrefatti gli utenti: ecco il terribile disagio che hanno dovuto affrontare i pazienti.

Una cosa è certa: al Pronto Soccorso si può trovare di tutto, da un banale braccio rotto a situazioni più gravi, che possono includere reazioni allergiche, malori ed emorragie. A volte però ci sono dei casi, che seppur innocui, lasciano un segno profondo nel personale.

E il racconto di una infermiera ne è l’esatta dimostrazione. Natalie Beeson, questo il suo nome, si è rivolta ai social per rivelare la sua recente esperienza avvenuta mentre si trovava in servizio. A sua detta, si è trattato di uno dei peggiori tipi di emergenze mediche a cui ha assistito nel corso della sua carriera.

Tale dichiarazione non promette certamente nulla di buono, soprattutto se proviene da un operatore sanitario. In questa circostanza però, non si fa riferimento alla gravità della condizione in cui si sono trovati i pazienti, bensì alla sua natura.

Un insetto di troppo

Nel giro di una settimana la donna ha avuto lo sgradevole piacere di trattare due pazienti con il medesimo problema. Nel video condiviso su TikTok ci ha tenuto a sottolineare il fatto che potrebbe occuparsi di condizioni cardiache tutto il giorno.

Ma anche lei anche ha un limite: gli insetti. Natalie ha infatti rivelato che la cosa più spaventosa che vedo come infermiera del pronto soccorso è legata al numero di scarafaggi vivi che si infilano nelle orecchie delle persone.

Attenzione agli scarafaggi nelle orecchie!

Beeson ha affermato che l’unica soluzione per sbarazzarsi degli ospiti indesiderati è applicare una crema anestetica chiamata lidocaina e aspettare che questi ultimi striscino fuori da soli: “L’obiettivo principale in questi casi è quello di uccidere l’insetto e molti medici scelgono di usare la lidocaina per questo”.

Anche se non è necessariamente doloroso dal punto di vista fisico, avere uno scarafaggio come ospite nel proprio canale uditivo può essere emotivamente sconvolgente. Nonostante l’assenza di dolore durante “l’operazione”, l’infermiera ha infatti riferito che c’era un chiaro disagio e un’angoscia a livello psicologico. E la possibilità di rottura o infezione non è certo nulla. La donna ha poi concluso la clip ricordando agli utenti che questi non sono casi così isolati come qualcuno crede.