Rinfresca come uno split a 19 gradi, si indossa come un collarino | È boom di ordini: arriva l’aria condizionata da passeggio

Da ora non dovrete più soffrire il caldo: con l’innovativo dispositivo potete uscire tranquillamente di casa rimanendo sempre al fresco.

Con l’arrivo delle alte temperature e di un afa record, uscire di casa è diventata una vera e propria impresa. Indossare i capi più leggeri presenti nell’armadio spesso non è sufficiente per combattere queste intense giornate estive.

Ma è qui che entra in gioco un accessorio straordinario, che può rivoluzionare il modo in cui si affrontano i periodi più caldi dell’anno. Sebbene non sia ancora così noto, secondo i pronostici nei prossimi anni il suddetto sarà in grado di catturare l’attenzione e il cuore di milioni di consumatori in tutto il mondo.

Stiamo parlando del Reon Pocket Pro di Sony, un dispositivo di climatizzazione da collo. Targato Sony, per gli esperti rappresenta uno dei migliori prodotti tecnologici del 2025. Ma scopriamo come funziona e tutte le sua caratteristiche che lo rendono così unico e speciale.

Alla scoperta del Reon Pocket Pro, l’accessorio che tutti desiderano

Come numerose invenzioni che si rispettano, il Reon Pocket Pro è nato per necessità, quando nel ontano 2017 un team di ingegneri della Sony si è recato a Shangai e ha soggiornato in un hotel privo di aria condizionata. Nel tempo ne sono stati realizzati diversi modelli, fino ad arrivare a quello finale, caratterizzato da diverse migliorie, sia nel design che nel riconoscimento smart della temperatura.

Anche se p possibile posizionarlo ovunque, il dispositivo è stato progettato per essere indossato intorno al collo, in modo da percepire il freddo solo in quell’area. Da notare che quest’ultimo emette anche aria calda, quindi è ideale da portare con sé durante l’inverno o nelle giornate particolarmente miti.

Caratteristiche del Reon Pocket Pro di Sony

La batteria del climatizzatore da collo, in termini di durata, è alquanto buona: offre circa 10 ore di autonomia. Inoltre, si ricarica facilmente con un cavo USB Type-C, in poco più di 3 ore. Per un utilizzo completo del Reon Pocket Pro, si consiglia di scaricare l’app di Sony, tramite la quale si può conoscere la temperatura specifica, oltre a ottenere i vari aggiornamenti.

Grazie al Bluetooth 5.0, quest’ultimo è facilmente collegabile al cellulare, consentendo una connessione praticamente istantanea. Così facendo, si ha modo di regolare i diversi livelli di temperatura in base alle proprie preferenze personali e si ricevono notifiche sullo stato della batteria, in modo da avere sempre il dispositivo pronto all’uso. Il Reon Pocket Pro può essere vostro per 299 euro.