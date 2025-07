Smartphone, non caricarlo mai a quest’ora: macini la batteria in un mese | Se fai così invece dura anni senza scaricarsi

Attenzione a caricare il cellulare in questa ora specifica: potrebbe danneggiarlo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso ci chiediamo qual è l’orario migliorare per caricare il nostro cellulare anche se, dobbiamo ammetterlo, quasi tutti tendono a caricarlo appena questo si scarica un minimo, soprattutto se devono essere a lungo fuori casa. Proprio per questo, in questo articolo, abbiamo deciso di consigliarti quando caricare il tuo cellulare e quando non farlo: ecco tutti i dettagli e l’approfondimento direttamente in questo articolo.

Una delle attività quotidiana a cui tutti siamo abituati è proprio quella di caricare il nostro cellulare, proprio perché questo aggeggio che ormai fa parte di noi, deve essere sempre carico per un evenienza o qualunque problema sorga mentre siamo alla guida, fuori casa o in compagnia di amici.

Prendersene cura è un’attività difficile ma importante anche per lo stesso smartphone o iPhone appena acquistato. Tuttavia, non tutti sanno che la batteria del cellulare caricata in determinata orari potrebbe essere dannosa per moltissimi soprattutto per le prestazioni a lungo termine.

Andiamo a vedere insieme come fare a risolvere il problema e quando non devi assolutamente caricare il tuo smartphone.

Smartphone, ecco quando non devi assolutamente caricarlo

Uno degli errori che tra i più comuni è proprio quello di lasciare il cellulare caricare durante la notte. Nonostante i sistemi moderni dispongano di sistemi di protezione per evitare il sovraccarico, essere connessi potrebbe portare ad un sovraccarico della batteria che non è assolutamente necessario. Inoltre, se il caricabatterie presenta difetti, esiste la possibilità di cortocircuiti o addirittura incendi.

Un’altra cosa che non andrebbe mai fatta perché potrebbe danneggiare ugualmente lo smartphone è quella di caricarlo durante le ore più calde della giornata. Quando la temperatura è elevata, questa può far surriscaldare comunque lo smartphone causando un degrado più rapido della batteria. Per essere sempre molto precisi, si consiglia di evitare di caricare il cellulare tra le 12:00 e le 15:00, soprattutto se ci si espone al sole o in un ambiente privo di adeguata ventilazione.

Altre precisazioni importanti

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello di usare il telefono mentre sta caricando. Giocare ai videogiochi, riprodurre video in streaming o effettuare videochiamate mentre il telefono è in carica genera un consumo energetico costante che può portare al consumo prematuro della batteria.

Per questo motivo, è consigliabile evitare di caricare il cellulare quando è necessario utilizzarlo intensamente soprattutto nelle ore mattutine e del pomeriggio.