Supera Waze e Google Maps contro gli autovelox, ti rende invisibile | Scaricala ora e non ti multano mai più

Questa applicazione appena creata super Maps e Waze: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso siamo sempre dinnanzi ad un cambiamento tencologico davvero interessante e al contempo rapidissimo, e, proprio per questo, che le app vengono aggiornate alla velocità della luce. Infatti, negli anni, siamo riusciti ad appassionrci ad alcune forme di app legate al mondo di indicazioni stradali come Waze e Google Maps e, adesso, ti suggeriamo un app davvero interessante che può superarli di gran lunga: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Molto spesso gli automobilisti sono sempre più interessati al fatto ce su strada, se pur controllando la velocità, la presenza di autovelox ti fa rischiare una grossa multa che compromette la tua tranquillità ma soprattutto quella del tuo portafoglio.

Abbiamo deciso di proprorti una valida alternativa a quelle che già conosci circa i punti a favore per te che evitano di farti prendere grosse multe e ti segnalano eventuali autovelox. Infatti, potrebbe esssere istallata sia per Android che per Iphone e ti salva davvero la vita.

Andiamo a vedere tutti i dettagli che fanno la differenza e che puntano sul miglioramento della tua vita e del tuo portafoglio.

App alternativa che fa la differenza per gli autovelox: di che si tratta

In alternativa ai più comuni servizi per la segnalazione degli autovelox, solitamente esistono delle app più specifiche e talvolta persino più efficaci di Google Maps che è un’applicazione per smartphone Android e iOS, disponibile gratuitamente o in versione Pro: stiamo parlando proprio di Radarbot. Questa app è specializzata nella segnalazione degli autovelox sia fissi che mobili , oltre alle postazioni Tutor, Radarbot fornisce gli avvisi anche se attiva solo in background che si integra con le app di navigazione per un comodo riscontro visivo.

Come vi abbiamo appena detto, ratarbot è un app di segnalazione disponibile in oltre 150 Paesi che permette di rilevare gli autovelox e le postazioni di controllo della velocità. Non sono esclusi nemmeno gli autovelox posti in galleria i rilevatori dei semafori e le postazioni Tutor. Funziona benissimo tramite segnali acustici o in modalità vibrazione, comoda ad esempio per i motociclisti o in generale per chi guida un mezzo a due ruote.

Altre caratteristiche

In questa app sono presenti anche le funzioni extra che spaziano dagli aggiornamenti automatici del database di Radarbot, fino all’avvio automatico di un dispositivo Bluetooth preferito.

Se vuoi la versione pro basta aggiungere 5,99 euro e rimuove anche gli annunci pubblicitari.