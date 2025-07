Portavano il 50: ritrovate le scarpe dei giganti vissuti durante l’Impero Romano | Venivano tutti da questa regione

Un grande mistero dell’Impero Romano è stato finalmente ritrovato: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli da scoprire

Molto speso si capita di frugare nella storia e nell’antichità per vedere di ritrovare momenti memorabili tutti da scoprire, da analizzare a fondo e che possono di gran lunga fare la differenza. Nel corso della storia, infatti, sono state ritrovate delle scarpe giganti risalenti ai giganti dell’Impero Romano. In questo articolo, andremo ad approfondire questo punto lasciandovi senza parole con tutte le novità del caso.

Negli anni, i misteri che ci hanno accompagnato per moltissimi anni hanno fatto sempre il loro corso lasciando gli archeologi, parecchie volte senza parole proprio per il loro fascino di scovare quello che nessuno sa e portarlo alla luce proprio per tutti.

Infatti, recentemente è venuta fuori una bellissima novità che, come spesso accade, ci lascia senza parole: tra le dolci colline della Gran Bretagna un antico mistero è stato ritrovato dagli archeologici che, siamo sicuri, vi sorprenderà ma vi lascerà anche senza parole.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare spesso la differenza.

Mistero dell’impero romano: ecco cosa è stato ritrovato

All’interno delle colline della Gran Bretagna, gli archeologici sono rimasti scioccati dalla presenza del numero grande di scarpe, una barriera di pietra di 73 miglia (117 chilometri) che notoriamente proteggeva il perimetro nord-occidentale dell’Impero Romano dagli invasori stranieri. Le suole di cuoio così massicce, sono state ritrovate a Fort Magna a maggio tra 34 pezzi di calzature, tra cui stivali da lavoro e scarpe da bambino, e non solo anche un quadro dei 4.000 uomini, donne e bambini che un tempo vivevano dentro e intorno al sito inglese.

La cosa che lascia tutti sorpresi è proprio il numero di scarpe lunghe più di 30 centimetri (11,8 pollici) che, secondo la tabella delle taglie Nike sono molto più grandi della media attuale. Al contrario, la scarpa antica media trovata in un vicino forte romano era più vicina a una taglia 8 da uomo negli Stati Uniti.

Altre novità che lasciano senza parole

Inoltre, come ha spiegato l’archeologa Rachel Frame: “Quando la prima grande scarpa è uscita dal terreno, abbiamo cercato molte spiegazioni, come forse erano scarpe invernali, o che le persone le avessero imbottite, (o) indossassero calzini extra”.

Aggiungendo: “Ma man mano che ne abbiamo trovati di più e di stili diversi, sembra che fossero solo persone con piedi davvero grandi”.