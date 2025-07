“Oddio agente, proprio non ricordo chi guidava”: con queste parole conservi la PATENTE a VITA | Impossibile scalare nemmeno 1 punto

Attenzione a questo nuovo metodo per non farsi toglier ei punti dalla patente quando si viene multati: in pochi lo sanno

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più curiosi di scoprire delle leggi e delle novità che riguardano il Codice della strada e come esso potrebbe migliorare negli anni. Proprio per questo, infatti, vi diciamo che sarebbe utile sapere come fare a non farsi levare i punti dalla patente quando si viene multati: esistono dei trucchetti intelligenti ma che in pochissimi conoscono, ecco tutti i dettagli e le curiosità.

Nel momento in cui si prende una multa salata per aver commesso un infrazione, solitamente la decurtazione dei punti avviene in maniera automatica oltre che il pagamento, chiaramente, di una sanzione davvero dura e che potrebbe far fatica ad essere recuperata in qualche modo.

Inoltre, per il recupero punti vi è una strada lunga da fare che deve avvenire per “buona condotta” per almeno due anni, ossia non bisogna ricevere sanzioni o multe o anche con la frequentazione di un corso privato di recupero dei punti.

Nel prossimo paragrafo, invece, approfondiremo come non farsi togliere i punti dalla patente che, seppur pensate sia una domanda banale ha un approfondimento interessante che merita di gran lunga di essere letto: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Multa, ecco come non farsi togliere i punti dalla patente

Abbiamo già analizzato nel precedente paragrafo le diverse situazioni in cui potrebbe togliere i punti dalla patente e vi abbiamo già dato due metodi che potrebbero fare la differenza. Negli anni, però, le cose sono cambiate e quello che non bisogna fare è semplicemente non trasgredire le norme del codice stradale.

I sistemi per non farsi levare i punti dalla patente sono altamente legali e si contraddistinguono a seconda che la contravvenzione venga contestata immediatamente, oppure in modalità differita. Questa seconda opzione ricorre tutte le volte in cui non sia possibile fermare l’automobilista subito dopo la trasgressione o quando passa con il semaforo rosso e per la velocità segnalata dall’autovelox.

Come fare a risolvere il problema

Nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco, i metodi per non farsi togliere i punti dalla patente si riducono a uno soltanto ossia fare ricorso entro 30 giorni al giudice di pace o, in alternativa, entro 60 giorni al Prefetto.

Nel momento in cui si decide di impugnare la contravvenzione, la decisione di ricorso potrà essere molto più lunga cosi come il recupero punti.