CANI VIETATI in vacanza: approvata la vergognosa legge | 1000€ di multa se lo porti con te

Attenzione alla nuova legge che vieta di portare cani in vacanza: andiamo ad approfondire il concetto, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso le leggi cambiano ma riguardano argomenti molto delicati a tutta la nostra parte di utenti che amano gli animali e che non vorrebbero mai abbandonarli. Il discorso che andremo ad approfondire nel nostro articolo è proprio tuto il discorso che riguarda gli animali in spiaggia e la sanzione alta a riguardo: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Negli anni, infatti, le cose sono cambiate per quanto riguarda gli animali in spiaggia, in quanto bisogna organizzarsi per evitare qualunque tipo di problema ma soprattutto di dimenticare qualunque cosa che ci può creare problemi dopo.

Il nostro amico a 4 zampe ha bisogno di acqua e cibo ma anche di ombra sempre a disposizione, ed è bene portare con sé almeno un paio di asciugamani soltanto per lui se poi dobbiamo riportarla a casa con l’auto. Anche se può sembrare banale, questi sono elementi fondamentali soprattutto se si opta per la spiaggia libera.

Andiamo a vedere in maniera approfondita di che cosa si ha bisogno per evitare qualunque tipo di problema: tutti i dettagli e le curiosità.

Animali a 4 zampe, ecco tutte le regole fondamentali da seguire

L’amico a 4 zampe ama essere coccolato anche in estate, nonostante tutti i problemi loro non ci tradiranno mai ma per portarli a mare bisogna seguire delle regole ben precise. Nelle spiagge attrezzate, ad esempio, non ci sono problemi in quanto loro stessi mettono a disposizione ombra e acqua fresca a volontà, ma anche aree dedicate e un servizio di pet sitting.

Se volessimo fare una lista di quello di cui avreste bisogno per il vostro amico sicuramente rientrano: Acqua fresca in quantità, ciotole da viaggio, sacchetti igienici, asciugamani, crema solare per cani, spazzola. Non esiste una legge nazionale sull’accesso ai cani ma esistono delle regole che sarebbe meglio seguire; una di queste, infatti, è quella che l’accesso ai cani (al guinzaglio) è sempre consentito sulla battigia, entro un limite di 5 metri, purché in transito e non in forma stanziale.

La sanzione

Se non si rispettano queste regole semplicissime, puoi incorrere in sanzioni molto gravi.

Infatti, i regolamenti regionali e comunali che normano l’accesso dei cani in spiaggia, si rischia una multa di 200 euro. I bagnini che facciano entrare in un’area in cui non può stare rischiano una multa che va da 1.000 a 3.000 euro.