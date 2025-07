Posto di blocco: “Favorisca patente e CQC” | In vigore il nuovo codice: senza ti multano con 90€

Alcune infrazioni sono meno conosciute rispetto ad altre ma presentano comunque delle sanzioni alquanto salate.

Il Codice della Strada include innumerevoli norme di comportamento che i conducenti devono rispettare per preservare la propria incolumità e quella di chi li circonda, a prescindere se si tratta di pedoni o persone alla guida di un altro veicolo.

L’infrazione delle suddette, nel migliore delle ipotesi, può portare a delle sanzioni di natura pecuniaria. Una spesa che molti di noi eviterebbero volentieri, ma a volte succede di non rispettare una disposizione semplicemente perché non la si conosce.

Oltre alle direttive più comuni ce ne sono infatti alcune che potrebbero sfuggire persino ai più attenti e scrupolosi, inclusi coloro il cui impiego richiede la guida professionale di un determinato mezzo di trasporto. Ma scopriamo nel dettaglio quali sono in modo da evitare di dover sborsare fior fior di quattrini.

Le infrazioni più comuni per gli automobilisti

Oltre alle trasgressioni più diffuse, ci sono alcuni comportamenti che possono essere oggetto di sanzione, sebbene non si abbia la certezza di ciò. Come sappiamo, la guida senza patente è l’infrazione per eccellenza, e può arrivare a costare al conducente più di 5 mila euro.

La mancata revisione del veicolo è un’altra dispendiosa inosservanza considerata la multa relativa, che supera i 170 euro, mentre con l’eccesso di velocità si rischia non solo la sanzione ma anche il ritiro della patente (in base alla gravità del reato). Invece se si tiene il motore acceso durante la sosta si devono sborsare 223 euro.

Trasgressioni tra i conducenti professionali

Anche i lavoratori la cui professione include la guida di un veicolo sono obbligati a rispettare il Codice della Strada, anche se le sanzioni in questo caso tendono a essere più salate. Basti pensare all’eccesso di velocità: se per un comune cittadini commette un eccesso di velocità oltrepassando i 40 km/h, riceve una multa di 173 euro. Questa somma però raddoppia nel caso di un automobilista professionale.

La stessa logica è applicata qualora l’eccesso di velocità sia compreso tra i 40 e i 60 km/h: si devono sborsare 543 euro X 2. In questa situazione è prevista anche la sospensione della patente da 2 a 6 mesi. Pochi invece sanno che anche la guida con patente ma senza CQC è oggetto di sanzione. Guidare privi della Carta di Qualificazione del Conducente è punibile con 408 euro di multa e il fermo amministrativo del mezzo.