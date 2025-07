Contanti, ad agosto il nuovo limite: chi viaggia in questa località dovrà partire col portafoglio vuoto | In dogana lo controllano a tutti

Pagamento in contanti, ad agosto ci sarà un nuovo limite: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre interessati ai nuovi sistemi e le novità che riguardano principalmente i contanti e tutto ciò che riguardano eventuali limiti soprattutto per chi viaggia in una determinata località. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa nuova normativa che cambia tutto: ecco cosa scoprirai, tutti i dettagli e le curiosità.

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono sempre pronti a lasciare il segno indelebile soprattutto per i limiti che prevedono l’uso dei contanti. Infatti, i contanti per moltissimi tempo sono stati il nostro braccio destro, anche se nel tempo siamo stati tutti costretti a dover cambiare il nostro uso utilizzando la carta di credito o di debito.

Questo sistema, inoltre, ha permesso a tutti gli evasori di essere tracciati in quanto il sistema dei contanti sta per essere QUASI abolito. Un progresso dal punto di vista fiscale che, però, non tutti approvano.

Andiamo a vedere il cambiamento che assisteremo in questo periodo di tempo che lascia tutti senza parole: tutti i dettagli e le curiosità che possono cambiare la tua vita.

Pagamento in contanti: tutti i cambiamenti che saranno in vigore tra poco

A partire dal 10 luglio 2027, tutti gli Stati membri dell’Unione europea saranno obbligati ad allinearsi al regolamento Ue n. 1624 del 2024, ossia il nuovo limite di 10.000 euro ai contanti. Non potranno essere adottati limiti superiori mentre quelli già applicati in altri Stati Membri otranno essere mantenuti, previa comunicazione alla Commissione Ue entro le scadenze previste.

Inoltre, è bene dirvi che quando si parla di denaro contante l’Unione Europea intende le seguenti categorie di prodotti ossia: banconote e monete, strumenti negoziabili al portatore , monete con un tenore in oro di almeno il 90% e lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

A chi non verrà applicato

Il nuovo limite non verrà applicato ad altre forme come: ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di una professione, ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

Questo nuovo metodo, quindi, è finalizzato ad evitare il riciclaggio. In Italia, quindi, il limite al contante è fissato in 5.000 euro per ciascun pagamento e per le transazioni dilazionate nell’arco di 7 giorni. Nel 2027 si passerà a 10.000euro.