Uova, controlla sempre il guscio: se noti questo segno buttale in pattumiera | La gallina era affetta da una brutta malattia

Attenzione alle uova e al guscio, se noti questo particolare buttale subito: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Uno degli alimenti che consumiamo spesso è proprio quello che contiene moltissime proteine ed è davvero utile per qualunque tipo di ricette che siano antipasti, primi, secondi o dolci: stiamo parlando delle uova. Queste, nonostante siano molto utili per la nostra dieta, devono essere sempre fresche: infatti, oggi analizzeremo a cosa fare attenzione per il guscio delle uova, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano il segno ma ti salvano anche la vita.

Quando acquistiamo le uova di gallina, queste non si presentano tutte uguali, le differenze sono impercettibili proprio nel guscio. Infatti, alcuni fattori influenzano lo spessore del guscio d’uovo, e alcuni possono creare problemi di salute molto gravi che fanno la differenza.

Circa il 6%-8% delle uova deposte dalle galline negli Stati Uniti ha gusci danneggiati fin dall’inizio e come riferisce aviNews, la qualità del guscio va a determinare quanto sia sicuro l’uovo per il consumo.

Uova, attenzione al guscio: tutti i dettagli e le curiosità

E’ bene sicuramente sottolineare che il guscio dell’uovo è molto importante proprio perché pur mantenendo un esterno sufficientemente poroso da consentire il passaggio dei nutrienti. Se le uova hanno gusci rotti non possono essere vendute nei negozi, il che provoca enormi perdite economiche per i produttori. Inoltre, le uova americane sono diverse da quelle del resto del mondo, poiché devono essere lavate prima del confezionamento e questo può contribuire a gusci più screpolati.

Una corretta alimentazione, inoltre, è fondamentale per aiutare una gallina a fare uova buone. Le galline devono mantenere livelli elevati di calcio durante il periodo di deposizione. Backyard Chicken Project afferma che con una dieta di alta qualità di mangimi supplementari si traduce in una maggiore produzione di uova. Se il guscio è molto sottile, le cause possono essere diverse e possono dipendere da uno scarso benessere d’allevamento o la presenza di malattie.

Inoltre, se le galline non hanno la possibilità di fare il cosiddetto bagno al sole il loro benessere è in parte compromesso, e tra le conseguenze c’è proprio la produzione di uova con il guscio sottile e di minor qualità nutrizionale.

Questo può causare possibili alterazioni dell’apparato riproduttivo e quindi creare uova con guscio sottile.