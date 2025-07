Divieto di sosta, “Guido e parcheggio dove voglio e il vigile non deve disturbarmi”: in questa città multe ABOLITE | Il sindaco viene rieletto ogni anno così

Divieto di sosta, fai attenzione a parcheggiare dove vuoi perché rischi una multa salatissima: ecco i dettagli

Le conseguenze dei nostri gesti quando troviamo parcheggio sono davvero disastrose se, non siamo abituati ad avere pazienza e a renderci conto che tutto quello che bisognerebbe fare è proprio riuscire a seguire le regole per evitare sanzioni pecuniarie davvero esagerate. In questo articolo, infatti, andremo ad approfondire una questione che riguarda il divieto di sosta e un caso specifico che ha lasciato senza parole la maggior parte dei cittadini.

Negli anni, il Codice della strada è divenuto sempre più severo e, proprio per questo, esistono delle conseguenze che non tutti si aspettano. Basti pensare al caso dei cambiamenti avvenuti nel 2025 facenti riferimento il test anti droga e alcol, dove le sanzioni sono divenute severe e, anche, il limite di velocità.

Nel corso del tempo, anche la legge degli automobilisti è divenuta sempre più particolare, dove vanno rispettate le leggi per evitare che le conseguenze dal punto di vista legale risultino sempre più efferate.

Andiamo a vedere insieme quello che è successo a questo automobilista romano, un episodio che fa riflettere ma che preoccupa moltissimo.

Legge degli automobilisti: l’episodio che sconvolge

Un uomo a Roma è stato multato per aver parcheggiato sulle strisce pedonali ma no è finita qui: questo si è dimostrato violento e incivile e, proprio per il suo comportamento è stato arrestato. L’episodio è avvenuto precisamente a Centocelle, zona dove si conferma l’ormai endemica regola dell’automobilista romano, che si è riconfermato come uno dei quartieri dove “parcheggio male, dove mi pare e se il vigile mi multa, “je meno”.

L’automobilista si è avvicinato con fare arrogante per poi scagliarsi violentemente, tentando di sferrare un pugno a uno degli agenti. Negli ultimi mesi gli episodi sono diventati la regola che, secondo questi personaggi, bisogna parcheggiare dove si vuole tanto da non voler essere nemmeno disturbati dal vigile di turno.

Cosa dice il sindacato

Interpellati da Romatoday, i sindacati hanno fatto sentire la loro voce tanto che, proprio irko Anconitani segretario UIL FPL Roma Capitale ha voluto dire la sua.

Queste sono le sue parole che fanno davvero riflettere: “Le continue aggressioni agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intollerabili, non possiamo più permettere che chi fa rispettare le regole venga trasformato in bersaglio. Serve rispetto per chi indossa una divisa e tutela la legalità. È urgente un piano assunzionale straordinario, oltre ad una formazione e a delle dotazioni strumentali adeguate, il personale è insufficiente e spesso opera in condizioni di scarsa sicurezza, esposto a rischi enormi. Più agenti meglio formati ed equipaggiati, significa più sicurezza per tutti. Basta solidarietà a parole, servono azioni concrete”.