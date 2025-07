Allerta bancomat: la tastiera bulgara mette KO gli ATM | Correntisti coi conti svuotati prima delle vacanze

Attenzione cosa è successo in Bulgaria con i Bancomat: ti possono svuotare il conto in meno di 2 minuti, ecco come

Molto spesso non ci rendiamo conto di quali possono essere le conseguenze delle nostre azioni, soprattutto se ci troviamo ad avere a che fare con il bancomat e con i sistemi di riscossione del nostro denaro. Quello che, sicuramente vogliamo far sapere è proprio approfondire questo discorso soprattutto peri rischi che correte e che potete rischiare una sanzione davvero non indifferente: ecco tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Negli anni, abbiamo assistito a innumerevoli cambiamenti che lasciano tutti senza parole, soprattutto quando si tratta di sistemi elettronici come quello del bancomat. Un sistema, ormai, utilizzato da moltissimi lettori che lascia il tempo che trova soprattutto per i cambiamenti che sono così veloci e rapidi proprio come la tecnologia che avanza sempre di più.

Nel contempo, infatti, abbiamo deciso di spiegarvi cosa hanno fatto alcune persone a Zurigo, un episodio davvero preoccupante che ha lasciato sconcertati moltissimi utenti nel mondo.

Andiamo ad approfondire il discorso spiegandovi approfonditamente a cosa dovete fare attenzione.

Bancomat, ecco cosa è successo ultimamente: tutti i dettagli

Non tutti lo sanno ma possono verificarsi degli episodi sconcertanti soprattutto nell’ultimo periodo che può vedere tolti tutti i tuoi risparmi di una vita con un solo click. E’ proprio quello a cui bisogna fare particolare attenzione, tanto che sono stati arrestati due citadini bulgari proprio in quel di Zurigo per aver fatto un atto davvero terribile: sono stati sorpresi mentre manomettevano un bancomat.

I due soggetti, ovviamente, sono stati arrestati e hanno 39 e 46 anni. Non era il primo caso di tentativo di furto al bancomat questo; dietro le loro spalle ce ne erano almeno una dozzina di casi di “skimming”, la tecnica fraudolenta che permette di copiare i dati delle carte e carpire i codici PIN attraverso telecamere nascoste o tastiere contraffatte.

Il consiglio

Qello che dovete fare come consiglio per evitare che vengano copiati i vostri dati è proprio quello di controllare sempre l’ATM dove decidete di prelevare. Successivamente fare attenzione anche al tastierino e, quando digitate il PIN mettete la mano sopra, in maniera tale che nessuno vi possa spiare.

Con questi piccoli consigli potete fare la differenza e potete evitare che alcuni malviventi, proprio come questi, possano rischiare di rubarvi soldi e dati.