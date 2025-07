Luglio 2025, scatta il divieto di circolazione in tutta Italia: puoi partire solo se hai la DELEGA | Richiedi questo modulo in prefettura

Divieto di circolazione in tutta Italia proprio a Luglio: ecco cosa sta cambiando, tutti i dettagli e le curiosità

Come recita una famosa canzone “Luglio con il bene che ti voglio”, il mese estivo in corso è davvero ricco di sorprese sia positive che negative, allorché abbiamo deciso di approfondire un discorso che sta lasciando tutti senza parole ossia il divieto di circolazione di alcuni mezzi in questo mese: andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e gli approfondimenti che lasciano davvero tutti senza parole.

Negli anni, infatti, abbiamo deciso di approfondire i cambiamenti che possono avvenire e fare riferimento ad alcuni mezzi in circolazione che possono creare problemi nel corso delle giornate estive. Anche se vi sembrerà strano, tutto può avvenire per una ragione specifica, tanto che se avviene vi sono delle regole che vanno seguite e che possono fare al caso vostro.

Proprio per questo, infatti, esistono dei punti che vanno approfonditi e che fanno riferimento soprattutto ad una categoria di veicoli: i mezzi pesanti. Andiamo a vedere nel corso del prossimo paragrafo, come le cose possono cambiare e cosa sta succedendo e cosa succede nei mesi di Luglio e Agosto per questa categoria di veicoli.

Vi sembrerà strano ma ognuno di questi ha da seguire delle regole: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Mezzi pesanti, il divieto in estate: ecco cosa cambia

In estate vi sono delle regole che devi rispettare e che fanno riferimento sui mezzi pesanti che hanno una massa superiore a 7,5 tonnellate viene limitata per favorire la sicurezza sulle strade e contenere il traffico nelle settimane più intense per la mobilità italiana. Infatti per i mesi di Luglio e Agosto c’è una sorta di divieto di questi mezzi con norme dettagliate specificate ogni anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il decreto n. 314 del 12 dicembre 2024 ha stabilito il calendario dei divieti per l’estate 2025 e sono vietati in questi mesi estivi i veicoli che trasportano merci pericolose e i trattori stradali isolati che superano il limite di peso previsto. L’obiettivo è duplice: da un lato si vuole alleggerire la pressione sulle principali arterie stradali, dall’altro prevenire incidenti e code chilometriche.

Altre considerazioni

Durante il mese di Luglio i divieti sono attivi principalmente ogni sabato e domenica, oltre ai venerdì pomeriggio e ai giorni chiave come Ferragosto.

Il 2 e il 9 agosto la circolazione sarà vietata dalle ore 8:00 alle 22:00, mentre tutte le domeniche del mese lo stop durerà dalle 7:00 alle 22:00.