Marina di Carrara, a 102 anni si spegne il più longevo automobilista d’Italia, aveva rinnovato la patente lo scorso anno

La comunità locale perde un pezzo miliare della propria storia: addio a Salvatore Falconi, il macchinista navale eletto “Pioniere della guida” dall’ACI.

Dal 1992 esiste una sorta di osservatorio, cui fa affidamento anche il comitato del Guinness dei Primati, che monitora e aggiorna costantemente la classifica delle persone più longeve attualmente viventi.

Nella fattispecie, si tratta del Gerontology Research Group, un ente no-profit che si occupa di rintracciare i supercentenari, ovvero gli individui che hanno oltrepassato l’età di 110 anni, in tutto il mondo.

A detenere il record nel 2025 è la britannica Ethel Caterham, nata il 21 agosto 1909, e che ad oggi ha raggiunto il traguardo dei 115 anni. Segue la brasiliana Izabel Rosa Pereira, classe 1910, e la giapponese Miyoko Hiroyasu, nata nel 1911.

Per quanto riguarda l’Italia, la decana per eccellenza è Lucia Laura Sangenito, di 114 anni e residente a Sturno, in Campania, ma il Belpaese finora poteva vantare anche un’altra presenza eccellente: quella di Salvatore Falconi, ritenuto il recordman della patente e premiato dall’ACI con il riconoscimento di “Pioniere della guida”. Purtroppo, l’instancabile centenario si è recentemente spento presso il NOA di Massa in seguito ad alcuni problemi respiratori.

Chi era Salvatore Falconi

La comunità di Carrara, Marina e dintorni piange la scomparsa di Salvatore Falconi, un autentico simbolo di autonomia e resilienza: l’uomo è morto a 102 anni, peraltro poco dopo aver ottenuto l’ennesimo rinnovo della patente di guida.

Salvatore aveva scoperto la passione per i motori a soli 16 anni, e nel 1939 aveva conseguito la patente nautica, certificato che gli ha permesso di lavorare su navi e rimorchiatori in qualità di macchinista. Fino agli ultimi giorni Falconi ha continuato imperterrito a guidare la sua amata Fiat Panda grigia, utilizzandola per i piccoli spostamenti quotidiani e dimostrando come l’età, in certi casi, sia solamente un numero sui documenti di identità. La commissione medica aveva infatti giudicato prudente e autonomo il suo stile di guida, scegliendo di accordare all’ex macchinista il rinnovo per un anno, ovvero fino al compimento del 103esimo anno di età. La sua storia era diventata virale: una contagiosa testimonianza di vitalità, non solo per il ricorso quotidiano alle quattro ruote, ma anche per l’impiego ricorrente della bicicletta, che Falconi utilizzava per spostarsi agevolmente nelle vie del centro. Una caratteristica, la longevità, che sembra essere il marchio di fabbrica della famiglia: il fratello Ferruccio, infatti, era noto come il console marittimo più anziano al mondo.

Carrara rende omaggio a Salvatore Falconi

La morte di Salvatore Falconi chiude un capitolo emozionante della comunità di Carrara. La città ora rende omaggio a un uomo che, su tutti, è riuscito a dimostrare come l’equilibrio e la passione costituiscano i veri motori di un’esistenza felice e realizzata.

Arrivederci, Salvatore: un recordman vero, che con il suo esempio ha insegnato al prossimo a vivere sempre con il piede sull’acceleratore.