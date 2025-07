Non solo autisti, Autolinee Toscane cerca personale: contratti full time a tempo indeterminato | Basta il diploma

L’azienda di trasporti Autolinee Toscane ha aperto le selezioni per reclutare nuovo personale: la ricerca ad ampio spettro coinvolge molteplici profili professionali.

Come molti sapranno, Autolinee Toscane S.p.A. è un’azienda italiana che gestisce il trasporto locale su gomma nell’omonima Regione, integrando, monitorando e gestendo oltre 950 linee di autobus e coprendo 24.000 chilometri di rete con 2.600 veicoli e circa 37.000 fermate, sia in aree urbane che extraurbane.

Operativa dal 2021 in qualità di gestore unico regionale, Autostrade Toscane è una realtà in crescita: il suo obiettivo è quello di offrire un servizio moderno, efficiente e sostenibile, promuovendo i mezzi pubblici come alternativa comoda ed ecologica all’automobile.

Non a caso, l’azienda ha introdotto alcune innovazioni, come il pagamento contactless “Tip Tap”, e modernizzato la propria flotta di autobus, dotandoli anche di sistemi di videosorveglianza.

Autolinee Toscane, del resto, è controllata interamente dal RATP, terzo operatore di trasporto pubblico al mondo, attivo in 14 Paesi con 64.000 dipendenti e 8 modalità di trasporto, tra cui tram, autobus e metropolitane. Solo in Italia, i dipendenti raggiungono attualmente quota 5.000, ma si tratta di una cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane. La società ha infatti aperto una campagna di reclutamento che prevede l’inserimento di diverse figure professionali nel suo organico.

La ricerca di personale

Come anticipato, Autolinee Toscane ha avviato una campagna di recruiting per incrementare il personale, offrendo contratti a tempo determinato e indeterminato in molteplici ambiti.

Tra le figure ricercate, infatti, spiccano i ruoli di autista, operaio, ingegnere di manutenzione, ingegnere ROT (Rete Orari e Turni), sviluppatore software, addetto al nucleo qualità e personale junior per le Risorse Umane. Per gli aspiranti autisti, è richiesto il possesso della patente D o D/E, la Carta di Qualificazione del Conducente, l’età minima di 21 anni, la licenza media e un’ottima conoscenza della lingua italiana. Essi potranno altresì accedere ad corsi di formazione gratuiti presso l’Accademia AT. Per gli ingegneri, invece, è necessaria una laurea triennale, mentre gli ingegneri dovranno attestare le proprie competenze tecniche e normative. Per quanto riguarda gli sviluppatori software, si richiede la conoscenza di Python, SQL e della lingua francese e inglese; per gli addetti al nucleo qualità, infine, faranno fede le lauree in ingegneria, informatica o statistica ed eventuali certificazioni aggiuntive.

Come candidarsi per le assunzioni

Per partecipare alle selezioni è sufficiente visitare il portale careers.at-bus.it, selezionare l’annuncio di interesse e cliccare sul pop-up “Candidati”.

In seguito, basterà effettuare la registrazione, caricare un CV aggiornato e, se richiesto, anche una lettera di presentazione. Se richiamati, i potenziali nuovi assunti dovranno affrontare un test psicoattitudinale, alcuni colloqui e le visite mediche di routine. Da segnalare che le candidature per l’Accademia risultano momentaneamente sospese, ma quelle per autisti formati e per le altre posizioni restano attive.