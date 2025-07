1 Smartphone, 4 mollette di legno e svolti l’estate: i viaggi non saranno più gli stessi | Rubale subito dallo stendibiancheria

Le mollette di legno possono essere utilizzate come supporto per il cellulare - Lagazzettadimassacarrara.it - foto Canva

Le mollette di legno possono rivelarsi più versatili del previsto, soprattutto se si ha tra le mani il proprio cellulare.

Le mollette di legno vengono generalmente utilizzate per appendere i vestiti allo stendino in modo facilitarne l’asciugatura. Molti però non conoscono la grande versatilità che questi piccoli oggetti vantano, soprattutto nell’ambito tecnologico.

Con ciò facciamo riferimento allo smartphone, posseduto ormai dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana e globale. A prescindere dal modello, le sue caratteristiche ormai sono irresistibili e perfino indispensabili.

Tuttavia, anche i dispositivi mobili non sono perfetti e a volte necessitano dei miglioramenti, per ottenere le massime prestazioni, semplificando al tempo stesso la nostra vita. Ecco, uno di questi include l’utilizzo delle classiche mollette.

Bastano 4 mollette di legno per migliorare il proprio comfort

Il trucco delle mollette di legno vi permetterà di migliorare la vostra esperienza da utente. Quanti di voi trascorrono ore davanti al proprio cellulare guardando video su YouTube o telefilm? Ebbene, il suddetto vi aiuterà a trasformare il suo utilizzo, regalando un comfort extra.

Infatti le mollette non faranno altro che fungere da supporto ogniqualvolta si decide di vedere un qualsiasi contenuto online tramite il proprio smartphone. Per mettere in pratica il metodo, è sufficiente unire le clip e fissarle al telefono. Assicuratevi che la base sia ben salda per evitare che quest’ultimo cada.

Altre idee utili

Oltre al segreto delle mollette, ci sono altre idee che potrebbero tornarvi utili. La prima consiste nell’utilizzare le lattine per realizzare una lampada da parete. Avrete bisogno di diverse lattine grandi, di legno, di un filo con una presa e di lampadine. Quindi, fate un buco sul retro della lattina per inserire la presa, così il contrasto tra il metallo delle lattine e il legno della tavola sarà incredibile.

Con le scatole di tonno potete anche realizzare un contenitore per riporre i piccoli oggetti che accumuliamo in casa. Basta utilizzare della gommapiuma di vari colori e foderare l’esterno delle lattine e rivestire il fondo interno. Non vi resta che dipingere i bordi di ogni lattina con un pennarello. Quindi, disponetele a forma di scala e incollatele tra loro. Infine, utilizzare un rotolo di cartone, anch’esso rivestito di gommapiuma, per creare il supporto del contenitore.