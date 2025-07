Frigorifero, metti questo oggetto nel cassetto frutta e verdura | Ti durano 6 mesi senza mai marcire

Un semplice accorgimento permette di mantenere fresca e asciutta la frutta e la verdura che si trova in frigorifero.

Quando si ha a che fare con prodotti fragili e soggetti a un rapido deterioramento, come nel caso della frutta e della verdura, è fondamentale prendere tutte le precauzioni del caso per evitare di riempire il bidone dell’umido.

In questi il frigorifero vi viene in soccorso, ma a volte non è sufficiente. Pur trattandosi di un elettrodomestico mirato a mantenere al fresco gli alimenti che si trovano al suo interno, non è infallibile, soprattutto in presenza di alcuni dei suddetti che tendono a marcire in fretta e con facilità.

Ma la speranza è l’ultima a morire. Esiste infatti un trucchetto casalingo semplice ma molto efficace, che vi permetterà di non buttare via più nulla. Tutto ciò che dovete fare è correre in cucina: basterà afferrare un oggetto di uso comune.

Frutta e verdura conservata in frigorifero: basta una mossa per prolungarne la vita

Mele, pesche, banane, insalata, pomodori, carote e chi più ne ha più ne metta, vengono tradizionalmente messi nell’apposito cassetto presente nella parte bassa del frigorifero. Il problema è che qui tende ad accumularsi umidità.

E un eccesso di umidità porta al rapido degrado dei prodotti che si trovano al suo interno. Ma è qui che entra in gioco il trucchetto accennato in precedenza, che consiste nel lasciare nel cassetto della frutta e della verdura una spugna da cucina umida.

Perché inserire una spugna da cucina nel cassetto della frutta e della verdura

Nonostante si tratti di un metodo ancora poco conosciuto, può fare una grande differenza nella conservazione degli alimenti. Infatti, la spugna è progettata per assorbire l’umidità in eccesso, contribuendo a mantenere i prodotti freschi più a lungo.

Il procedimento è semplice: basta inserire una spugna pulita e umida nel cassetto della frutta e della verdura. Assorbendo l’umidità, quest’ultima impedisce la formazione di muffe e il rapido deterioramento del cibo. Ma non è tutto perché oltre a prolungare la durata di conservazione, questa tecnica, economica e facile da attuare, non richiede sostanze chimiche o l’acquisto di costosi dispositivi. È consigliabile cambiare la spugna ogni 3-5 giorni.