Controlla il portafoglio: con questa moneta da 1 Euro ti ripaghi mezzo mutuo | Facilissimo incontrarla se vai in vacanza qui

Se nel portafoglio hai questa moneta da 1 euro puoi ripagarti mezzo mutuo: ecco come, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori ci chiedono informazioni su temi generali e che facciano riferimento ad investimenti che possono risultare semplici da realizzare. Uno di questi, potrebbe essere il possesso di questa moneta da 1 euro che se la hai nel portafoglio sei automaticamente ricco. Ma andiamo con ordine, vi spieghiamo tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza rispetto ad altre monete in circolazione.

Le monete hanno sempre un valore intrinseco e, se possedute, possono risolverci metà dei nostri problemi. Si dice “i soldi non fanno la felicità” ma non tutti la pensano così; infatti, grazie al denaro possiamo vivere sereni e senza stress soprattutto per il pagamento di bollette e quant’altro.

Negli anni, si sono sviluppate delle monete che seppur ci sembrano aver un valore di solo 1 euro o 2, in realtà nascondono dietro un importante cifra che fa la differenza.

Nel prossimo paragrafo, abbiamo deciso di parlarti della monete da 1 euro che, se posseduta nel tuo portafoglio ti fa diventare ricco davvero: andiamo a vedere il tutto con dettagli e curiosità.

Monete da 1 euro, ecco le caratteristiche che fanno la differenza

La zecca di Kremnica ha organizzato un concorso pubblico ufficiale in cui è stato scelto il design di tutti i pezzi, dove vi erano pezzi di design da 1, 2 e 5 centesimi hanno il monte Krivan sulla faccia nazionale, le monete da 10, 20 e 50 centesimi ma anche quelle da 1 o 2 euro.

In questa occasione è venuto fuori che è proprio la moneta da 1 euro per la quale chiedono una cifra astronomica. Infatti, la caratteristica di questa moneta è proprio avere un diametro di 23,25 millimetri, uno spessore di 2,33 millimetri e un peso di 7,50 grammi. Il suo bordo, inoltre, è a scanalature alternate con 3 gruppi di scanalature sottili tra 3 segmenti lisci. Nel 2009 la zecca di Kremnica ha prodotto più di 46 milioni di pezzi da 1 euro, di cui 95.100 in qualità FDC, altri 15.000 in Fondo Specchio ,mentre il resto a circolazione immediata.

Quanto vale la moneta da 1 euro

In molti si stanno chiedendo, quindi, quanto vale questa moneta e su Ebay i prezzi parlano davvero chiaro.

Infatti, la moneta da 1 euro viene venduta a 43.000 euro seguita fino a 900 euro, anche se in fondo alla lista c’è anche chi si separa dal pezzo in qualità circolante a circa 2 euro.