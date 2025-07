Spazzolino, se lo lasci in questo punto del bagno rischi la malaria | È l’angolo peggiore della casa, ti ammali subito

Spazzolino, se lo lasci in questo preciso punto nel bagno rischi una malattia gravissima: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle aree tra le più sviluppate in casa è senza dubbio il bagno, dove passiamo del tempo a prenderci cura del nostro corpo e del nostro benessere. Infatti, nonostante questo sia un luogo molto curato può diventare anche un problema di igiene e per di più di contaminazione per oggetti di uso personale proprio come lo spazzolino da denti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe succedere se lo lasci in una determinata posizione: tutti i dettagli e le curiosità.

Prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere è una delle cose più importanti al mondo, tanto che bisogna avere cura di tuti gli oggetti in possesso ma anche di quelli che sono vicino al bagno o al wc. Bisogna certamente dire che, negli anni, la contaminazione nel bagno è tra i luoghi più frequenti e bisogna combattere stando molto attenti a quello che ci gira intorno.

Infatti, abbiamo deciso di aiutarti a capire come posizionare ed evitare che si contamini il tuo spazzolino da denti proprio con l’aiuto di un esperto.

Andiamo a vedere nel dettaglio come funziona, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Spazzolino da denti, ecco cosa consiglia l’esperto per evitare danni

Secondo il chimico farmaceutico Karla Luna, lasciare lo spazzolino vicino al water comporta una serie di rischi per la salute orale. Il problema sorge proprio quando si tira lo sciacquone senza abbassare il coperchio del water. La stessa esperta, tramite un video postato su Instagram mette in guardia sui pericoli di tirare lo sciacquone senza abbassare il coperchio.

Infatti, la donna ha affermato: “Quando si tira la leva, a causa dell’esplosione di liquidi che si va a provocare con materiale fecale, urina, vomito, virus in generale, vengono rilasciati aerosol contaminati che possono viaggiare fino a 1,5 metri, raggiungendo varie superfici del bagno”.

Tenere lo spazzolino lontano dal water

Bisogna tenere lo spazzolino il più lontano possibile dal water proprio per evitare il rischio di contaminazione. Consiglia di tenere lo spazzolino almeno a distanza di 2 metri dal water.

Inoltre, questo accorgimento aiuta anche a evitare che particelle cariche di batteri e virus raggiungano lo spazzolino, garantendo così una migliore protezione per l’igiene orale di tutta la famiglia.