Riforma Codice della Strada: da luglio proibite le auto nere, scatta il DIVIETO assoluto | Se ne hai una così la devi ridipingere subito

È cominciato il divieto di circolazione delle auto di colore nero: la bizzarra regola ha suscitato un assurdo polverone mediatico.

Il Codice della Strada non finisce mai di stupire, e anche stavolta non ha deluso le aspettative dei più curiosi e intraprendenti. Infatti, è venuta a galla una norma alquanto unica nel suo genere, che potrebbe mettere a repentaglio la guida di milioni di conducenti.

La sua infrazione può infatti comportare una sanzione pecuniaria molto salata. Ma la regola in questione, in cosa consiste esattamente? Semplice, guidare un’auto nera. Strano ma vero, questa banale azione, almeno all’apparenza, rischia di farvi sborsare centinaia di euro.

Come sappiamo la tonalità nera per le vetture è una delle più diffuse. Ciò significa che molte persone potrebbero finire in guai seri, soprattutto da un punto di vista economico. Ma scopriamo nel dettaglio cosa afferma la Legge.

Niente più auto nere: la norma stravolge le abitudini (e il portafoglio) dei conducenti

Il mondo è bello perché vario: non c’è nulla di più esatto in tale affermazione. A volte però, alcuni paesi possono stupirci per una serie di motivi differenti. Uno di questi riguarda il Codice Stradale in vigore, che ovviamente si differenzia da quello italiano.

Ma non è tutto perché un paese come gli Stati Uniti, vanta normative diverse anche in base allo stato o addirittura alla città di residenza. Basti pensare al Colorado e più precisamente alla metropoli che ospita, Denver, dove la domenica è vietata la circolazione delle auto nere. Nonostante si tratti di una vecchia legge, meglio non rischiare, che dite?

Regole al limite dell’inverosimile

Anche altri paesi presentano delle norme stradale alquanto strane, ma a tratti divertenti. Per esempio in Russia non si può guidare un’auto sporca. Tale trasgressione potrebbe costarvi cara in termini economici. La suddetta è stata introdotta per permettere la leggibilità delle targhe anche in condizioni atmosferiche avverse.

Nel Regno Unito invece, non è consentito urinare su una macchina che non sia la propria, mentre in Germania, il tipico rigore tedesco non permette ai conducenti di fermarsi in autostrada quando si finisce il carburante, altrimenti si riceve una sanzione fino a 70 euro? La ragione? A differenza di guasti all’auto, la benzina è un problema evitabile e quindi ognuno deve subirsi le conseguenze delle proprie azioni o in questo caso, dimenticanze. E finiamo in bellezza con l’Italia, che non è esente da norme bizzarre, anche se meno conosciute. È il caso della città salernitana di Eboli, dove è vietato scambiarsi un bacio mentre si è in auto: può costare fino a 500 euro!