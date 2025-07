Esodo estivo, ufficializzato il calendario: puoi partire solo in questi giorni | Rischi molto più di una multa

Attenzione all’esodo estivo, puoi partire solo in questi determinati giorni per la tua sicurezza: ecco quali sono, tutti i dettagli

Molto spesso quando arriva una stagione estiva calda e afosa proprio come questa attuale, non vediamo l’ora di prendere le nostre cose e andare al mare, in spiaggia o in vacanza. Che sia all’estero o in Italia, spesso l’esodo estivo si presuppone sia stressante soprattutto se devi raggiungere il posto in macchina; proprio per questo ti annunciamo quali sono le migliori giornate per partire: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad una rapida crescita del turismo in moltissime parti d’Italia ma non solo; anche se vuoi partire, la cosa importante è quella di pianificare quanto prima il tuo viaggio, sistemando oggetti, facendo un piano di tutte le cose da fare ma anche scegliere il periodo di ferie migliore per non imbatterti nel traffico che risulta davvero stressante.

Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di parlarti di questi mesi estivi e, in particolare, Luglio e Agosto che per chi guida, si rivelano davvero terribili: andiamo a vedere il motivo e come combattere questo tipo di problema.

Se non vuoi trovarti in un impennata del traffico improvvisa ecco tutto quello che devi fare: i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Quando partire per le vacanze: ecco il momento giusto

Se vuoi partire per le vacanze sperando di trovare un momento esatto dove il traffico non sia in aumento, allora sei nel posto giusto. A maggior ragione in un 2025 che ha visto aumentare le presenze turistiche nel nostro Paese rispetto agli anni scorsi, bisogna essere flessibili sulle date da poter scegliere quando mettersi in viaggio cercando di evitare le fatidiche giornate da bollino nero.

Secondo una stima svolta da Autostrade per l’Italia, le giornate peggiori e da bolino nero sono proprio sabato 2 agosto (mattina) e sabato 9 agosto (mattina e pomeriggio). In queste due date si raggiungerà la «massima concentrazione» di partenze verso le località turistiche. I bollini rossi, invece, saranno ogni sabato mattina dal 19 luglio al 30 agosto (al netto dei già citati bollini neri del 2 e del 9 agosto).

Il periodo migliore per partire

Se, invece, ti stai chiedendo qual è il periodo migliore per partire ti diciamo subito che sarà compresa nelle giornate tra lunedì sera e mercoledì mattina, i cui flussi dovrebbero essere sempre regolari.

Ottimali anche la domenica sera e il mercoledì sera.