Smartphone, disattiva questa iconcina quando esci di casa: i delinquenti si arricchiscono così sui mezzi pubblici

Attenzione a disattivare subito questa icona quando esci di casa sul tuo smartphone: ecco i dettagli e le curiosità

Molto spesso abbiamo l’abitudine di avere sempre a portata di mano il nostro smartphone ma non ci rendiamo conto che alcune funzionalità possono essere davvero dannose per la nostra vita quotidiana ma anche per il nostro modo di essere. Infatti, in questo articolo vi parleremo di un’icona che va assolutamente disattivata se non si vogliono problemi: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni l’uso della tecnologia è diventata essenziale alla nostra vita quotidiana e non vale più il discorso che la tecnologia segue i passi dell’uomo ma al contrario, siamo noi che abbiamo a che fare con la tecnologia. Proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di approfondire questo discorso puntando al miglioramento dell’uso dello smartphone.

Usare lo smartphone nella misura corretta sarebbe davvero giusto ed essenziale, come quello di sapere come fare a disattivare funzioni o come le stesse possono rivoluzionare la nostra vita quotidiana e i nostri giorni.

Andiamo a vedere insieme di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano il segno ma che soprattutto fanno la differenza.

Tecnologia, ecco come potrebbe cambiare alla tua vita

L’acronimo sta per Near Field Communication, e fa riferimento alla tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio che permette lo scambio di dati tra due dispositivi quando questi si trovano a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altro. Questo nuovo dispositivo è in realtà uno dei suoi maggiori punti di forza. L’altro dispositivo, infatti, assorbendo energia da esso, può essere alimentato e scambiare dati. Nonostante la velocità dei dati non è altissima, questa comunicazione potrebbe essere gestita al meglio con uno scambio di dati di piccola quantità.

Inoltre, ti ricordiamo che non puoi trasferire film o audio molto pesanti ma per inviare una foto, un link web o per avviare un pagamento, è la soluzione ideale. E’ bene dirti che questa potenza di NFC la trovi dappertutto, soprattutto se tu stai usando Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Avvicinando il tuo smartphone, la transazione avviene in pochi istanti. La sicurezza è garantita da tecniche di crittografia avanzate, rendendo quasi impossibile la clonazione dei dati della carta.

Attenzione i rischi: ecco tutti i dettagli

L’NFC, per sua natura, è intrinsecamente più sicuro di altre tecnologie a corto raggio come il Bluetooth o il Wi-Fi.

Mi raccomando ad usare portafogli con schermatura RFID/NFC se sei particolarmente preoccupato.