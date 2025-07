Diabete, chi è nato dopo il 1990 è spacciato: al 90% lo svilupperà nei prossimi anni | Sta già colpendo i giovanissimi

Fai attenzione al diabete, potrebbe colpire quelli nati dopo il 1990: la soluzione è solo questa, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori tendono ad informarsi circa l’alimentazione salutare e corretta proprio per evitare di incorrere in malattie che spesso, soprattutto in quest’era, non fanno altro che aumentare a dismisura. Tra queste, infatti, ricordiamo proprio il diabete e tutte le sue conseguenze che sono davvero terribili ma bisogna saperle riconoscere. Anche se, è importante dire che a tutto c’è un rimedio ed è proprio quello che vi racconteremo nel nostro approfondimento.

Negli anni, sviluppare una tipologia di alimentazione corretta è stato necessario per evitare di imbatterci in problema di salute gravi come diabete, ipertensione, aumento di peso, obesità e molto altro. Il problema è riuscire a seguire un regime alimentare corretto ma senza rinunciare a nulla.

Per poterlo fare, devi controllare le quantità e devi essere sempre in deficit calorico assumendo sempre tutti gli alimenti di cui il corpo ha bisogno, togliendoti anche qualche sfizietto. Proprio per questo, abbiamo deciso di darvi una possibilità facendovi ricordare i vecchi tempi a tavola e come potrebbero tornare utili ora.

Andiamo a leggere il tutto con i dovuti dettagli e curiosità proprio nel prossimo paragrafo.

Diabete, ecco come eliminarlo: basta questo trucchetto

Se si vuole mangiare sempre bene e in maniera del tutto organizzata non bisogna assolutamente trovare scuse, anzi bisogna riprendere i vecchi regimi con cui in nostri genitori, la nostra famiglia e le nostre nonne continuano a vivere a lungo. Sicuramente possiamo fare affidamento ai regimi anni 80. Infatti un famoso giornale chiamato Post ha intervistato proprio una donna che ha deciso di seguire il regime alimentare dopo che è stato diagnosticato a sua figlia un tipo di diabete di tipo 1 a soli 19 mesi.

Proprio li che la donna ha affermato: “È lì che ho davvero ricevuto la mia istruzione, perché sono stata in grado di vedere cosa le faceva ogni singolo cibo e cosa le facevano l’esercizio e la mancanza di esercizio”. La donna, infatti, ricorda che 40 anni fa le persone mangiavano fuori ma gli veniva servito un pasto sano ed equilibrato mentre nella nostra era vi sono tropi fast food.

Considerazioni e soluzioni

Come spiega la donna, infatti, siamo nati in un mondo di fast food dove parecchi giovani ad oggi soffrono di diabete: “”La cosa spaventosa è che se sei nato dopo il 1990, sei nato in un mondo saturo di fast food e porzioni sovradimensionate. Ora c’è un aumento dei giovani che contraggono il diabete e quelle persone non hanno nulla a cui tornare. Non hanno quelle buone abitudini alimentari di base”.

Inoltre, la donna aggiunge come bisogna nutrire la famiglia come se fossimo negli anni 80: “Nutrire la tua famiglia come se fosse il 1980 significa semplicemente evitare quei cibi ricchi di zuccheri e grassi malsani che sono là fuori, essere attivi, avere coerenza nella tua dieta e fare colazione, pranzo e cena, con forse uno spuntino molto piccolo in mezzo”.