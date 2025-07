Telecomunicazioni, avviso urgente: dal 1° agosto perderai tutte le password di Internet | Ti depennano per sempre da questi siti

Tra pochi giorni le vostre credenziali cesseranno di esistere: ecco tutte le novità che Microsoft ha deciso di implementare.

Quando si tratta di tecnologia, ci si può aspettare davvero di tutto, sia in positivo che in negativo. E stavolta sono arrivate brutte notizie per milioni di utenti che usufruiscono regolarmente di Internet, e nello specifico di Microsoft.

La nota azienda informatica statunitense ha annunciato grandi cambiamenti, che verranno implementati a partire dal primo agosto. Manca dunque poco per capire quali azioni intraprendere. Infatti da questa data le password usate finora saranno cancellate.

Come sappiamo, queste credenziali sono essenziali per accedere ai vari portali online. Ecco perché è di estrema importanza agire in modo rapido e sicuro, in moda da avere la possibilità di preservarle. Scopriamo insieme la procedura per farlo.

Come mantenere attive le proprie password con Microsoft

Per incrementare il livello di sicurezza, molti utenti si stanno affidando a Microsoft Authenticator, ovvero un’applicazione sviluppata dall’omonima azienda che agisce come sistema di autenticazione a due fattori. Così facendo viene aggiunto un ulteriore livello di protezione.

Il problema è che da agosto 2025 le password salvate all’interno di questa app saranno cancellate. Infatti se si effettua l’accesso si può notare una notifica che avvisa la cessazione delle funzioni di gestione delle password. Si consiglia dunque di trasferire queste ultime al browser Edge o in un’altra piattaforma di gestione così da tenerle al sicuro.

Procedura per installare Edge come nuovo gestore di password

Qualora si sia scelto Edge come sostituto di Microsoft Authenticator per la gestione delle password sul cellulare, bisogna attivare la protezione accedendo al menù Impostazioni. Sui dispositivi iOS, si deve accedere a Impostazioni, cliccare su Generali e poi Compilazione automatica e password. Infine si seleziona Edge come gestore predefinito.

Invece, per quanto riguarda i dispositivi Android, dopo essere entrati in Impostazioni, si sceglie Gestione generale e poi Password e riempimento automatico, infine Servizio di riempimento automatico per poi scegliere Edge. Si ricorda che senza l’app Edge preinstallata, non sarà possibile attivare correttamente questa funzione. In alternativa, si possono trasferire i propri dati su altre piattaforme specializzate. In questo caso, dopo averne scaricata una, si deve toccare il pulsante Importa, presente nella dashboard dell’app, e poi si procede al caricamento del file di backup di Microsoft Authenticator.