Confermato INPS, il 20 agosto arriva la nuova mazzata: il saldo ti svuoterà il conto | Ti lasciano povero nel cuore dell’estate

Inps, novità per una nuova mazzata che arriva il 20 agosto: ecco di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso tuti i nostri lettori sono sempre più interessati a voler sapere qualcosa in più circa le tasse e i contributi da versare all’INPS che, soprattutto durante l’estate si rivelano davvero terribili da affrontare. Vi è una novità proprio fresca da dovervi comunicare e che non è una buona notizia per moltissimi di voi: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, infatti, siamo sempre stati abituati a dover fornire il nostro 730 proprio per determinate la dichiarazione dei redditi. Esistono, però, delle novità che riguarda proprio l’INPS e la presunta nuova mazzata che arriverà in data 20 agosto e che riguarda una determinata categoria di individui.

Nessuno vorrebbe pagare troppe tasse, soprattutto in un periodo estivo dove tra viaggi e benessere si consumano molti soldi ma è la legge. Proprio per il vostro benessere, vi informiamo della novità prevista ad Agosto che potrebbe fare la differenza.

Ecco tutto ciò che devi sapere, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che vi salvano da problemi futuri.

INPS, novità che circolano: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Conoscer le scadenze e le tasse da pagare è una fortuna per moltissimi dei nostri lettori, proprio perché esistono dei metodi per risparmiare e pagare senza incorrere in ritardi e, interessi futuri. Proprio per questo, infatti, ti consigliamo sempre di farti supportare da un commercialista e da un esperto he faccia i calcoli per te e ti ricordi le date entro cui effettuare i pagamenti.

I contributi per i liberi professionisti vengono calcolati in base alla dichiarazione dei redditi; infatti, più questa è alta e più si presume che hai avuto un guadagno maggiore. Entro il 30 giugno ma c’e stata la proroga al 21 luglio, dovrai pagare la prima rata se hai dilazionato se no l’intera cifra che fa riferimento sia al saldo dei contributi dell’anno precedente e al primo acconto di quelli dell’anno corrente.

Tasse e contributi: ecco quanto devi versare

Bisogna dire che, se hai una ditta individuale pagherai i contributi fissi ogni 3 mesi e quelli variabili in corrispondenza delle tasse e si fa riferimento a 16 maggio, il 20 agosto, il 16 novembre e il 16 febbraio.

Se sei un professionista dovrai pagare i contributi del 26,07% su una parte dei tuoi incassi.