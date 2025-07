FAO 51 e 57, se leggi questo codice sul tonno in scatola non acquistarlo mai | Lo hannoo pescato nelle fogne

Attenzione a questi codici sul tonno in scatola, non acquistarlo mai: ecco tutti i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei prodotti tra i più apprezzati e consumati in Italia è proprio tra gli alimenti più salutari in circolazione: parliamo proprio del tonno in scatola. Questo alimento che va bene per qualunque tipo di piatto, dall’antipasto, al primo o ad un semplice secondo, può fare la differenza soprattutto per la provenienza. Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che lo rendono unico ma soprattutto il motivo per cui dovresti tenere in considerazione dei codici che sono presenti sulla scatola.

Il tonno, come sappiamo, è una delle migliori fonti di proteine che al momento potrebbe fare la differenza. Infatti, sarebbe consigliato mangiarlo 1 volta alla settimana ma anche per un pranzo rapido e veloce ma soprattutto gustoso.

Una cosa importante e da tenere presente è proprio il numero presente sotto la confezione. Nessuno ci ha mai badato al vero significato ma in realtà potrebbe fare davvero la differenza.

Andiamo a vedere meglio a cosa serve e per quale motivo ti servirebbe conoscere questo dato importantissimo: ecco i dettagli e le curiosità.

Tonno in scatola, ecco perché considerare il codice FAO

Quando parliamo di tonno in scatola è bene fare la distinzione sulla sua provenienza. Per poterlo fare, però, bisogna essere a conoscere del famoso codice FAO, un codice di due numeri presente su tutte le confezioni di tonno che ci sono sul mercato e in circolazione. Come ha spiegato un esperto, è bene controllare sempre ‘origine di provenienza del prodotto affinché siamo sempre sicuri di ciò che mangiamo.

Secondo un’analisi specifica, avere a disposizione il codice FAO ci permette di capirne la provenienza ma anche da dove è stato pescato, in che mare ma soprattutto la qualità di esso. Infatti, bisogna sicuramente dirvi che ci sono zone più inquinate e altre meno inquinate, tanto che abbiamo deciso di parlarti sia delle migliori che delle peggiori in circolazione. Se sulla scatola trovi FAO 77, questo significa che la zona in cui è stato pescato il tonno non è ne buona ne brutta, e corrisponde alla zona del pacifico centro orientale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Russo🏋🏻‍♀️ (@giorgia.russ_)

Le migliori e le peggiori

Le zone migliori da considerare come FAO sono 37 e 27 ; 37 corrisponde al Mediterraneo, 27 ai Mari del nord.

Le peggiori, invece, sono 51 e 57 e corrispondono all’Oceano indiano.