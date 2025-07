Decreto anti blackout, da ora dovrai iscriverti al CER: chi lo fa avrà corrente elettrica gratis per tutta l’estate

Attenzione al decreto anti blackout, da ora dovrai iscriverti al CER: ecco le novità e di cosa si tratta, tutti i dettagli

Le novità che riguardano l’ambiente e la crisi climatica non finiscono mai di sorprenderti, tanto che adesso si pone particolare attenzione a quello che è il pianeta, l’ambiente e l’inquinamento che, alle volte rischia di danneggiare anche noi umani molte che le piante e gli ambienti naturali. Proprio per questo, abbiamo deciso di approfondire un famoso decreto chiamato anti blackout, per via della novità che lascia sena parole tutti: andiamo a vedere di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Nella lotta contro le minacce del nostro habitat, è essenziale abbandonare i vecchi schemi di consumo energetico per abbracciare i nuovi sistemi tecnologici che vengono messi in atto e sono in corso di miglioramenti sempre necessari per vivere in maniera serena, tranquilla e in un ambiente sano e pulito.

Bisogna anche specificare che, le Comunità energetiche di cui approfondiremo meglio il tema, sono necessarie attualmente e servono per ridurre le emissioni di gas serra e limitare l’aumento delle temperature globali.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andremo ad approfondire una tematica molto delicata ma importante ossia il ruolo vitale delle CER nella mitigazione dei cambiamenti climatici, le persone coinvolte, i benefici offerti e tutto ciò che potrebbe aggravare il futuro climatico presente e futuro.

CER, tutti i dettagli e a cosa serve: fai la differenza

Quando sentite parlare di CER, sicuramente non sapete il significato e per questo ci siamo noi: si intende per CER Comunità di Energia Rinnovabile, un ente che riunisce individui, cittadini, aziende e istituzioni pubbliche, consentendo loro di generare, consumare e amministrare l’energia attraverso impianti locali di produzione di energia rinnovabile. Alla base di tuto il sistema c’e l’impianto solare e il famoso fotovoltaico, ossia è possibile consumare tutta l’energia prodotta durante il giorno, ma è anche possibile generare più energia di quella necessaria per il proprio fabbisogno.

Quando il produttore immette energia rinnovabile, condivide virtualmente questa eccedenza con i componenti della comunità. Così, tutti quelli ce partecipano al CER possono vantare di usare nella propria casa l’energia rinnovabile prodotta all’interno della comunità stessa. In questo modo, chi non ha la possibilità di installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto sfruttare quella degli atri membri.

CER, ecco la prima Regione che ha preso parte al progetto

Al progetto ha preso parte l’Emilia Romagna che sta già iniziando a muoversi verso questa nuova modalità di risparmio energetico.

WeVèz è tra le prime CER che si stanno attivando per riunire più di 500 condomini nell’intera regione.