Ultim’ora Trasporti – Auto a combustione: sparite ufficialmente dai concessionari: da oggi non le vedrai neppure in televisione

A breve le auto a combustione potrebbero sparire dalla circolazione: perfino sul piccolo schermo non esisteranno più.

L’era delle automobili a benzina o a diesel è finita, almeno secondo il governo, che sta pensando di introdurre una nuova legge a riguardo. Negli ultimi anni si sono fatti passi da gigante sull’argomento, complice il crescente interesse verso la sostenibilità così come l’insieme di investimenti rivolti a una economia green.

Per raggiungere questi obiettivi, molti hanno cominciato a puntare il dito contro le vetture a carburante, che sono responsabili di una percentuale significativa delle emissioni totali, soprattutto in Europa, dove si contano in media 560 veicoli ogni 1000 abitanti.

Ecco perché diversi stati si sono mossi per migliorare la situazione, cercando di ridurre in modo notevole e permanente questa tipologia di inquinamento. Per esempio la Spagna ha presentato un disegno di legge che prevede, tra le altre cose, il divieto di pubblicità per le macchine con motore a combustione.

Il governo è pronto a dire addio alle auto a carburante (almeno in tv)

Pochi giorni fa il governo spagnolo ha discusso una proposta pro-sostenibilità, che includerebbe alcuni divieti inediti, almeno per il continente europeo. Per decenni ormai molti cittadini stanno mettendo anima e corpo per contrastare il cambiamento climatico, ma solo ora alcuni paesi hanno deciso di passare all’azione.

Alcuni si sono addirittura spinti oltre. Tra questi, il paese iberico, che sta pensando di introdurre delle norme mai viste prima. Infatti il recente disegno di legge mira a vietare qualsiasi forma di pubblicità legata alle auto a combustione così come la rivendita speculativa di biglietti per spettacoli o eventi sportivi.

La proposta di legge: tutto ciò che c’è da sapere

Come ha spiegato il ministro del consumo Pablo Bustinduy, il testo si basa sulla premessa che “la transizione ecologica” non può ricadere solo sulle “responsabilità individuali” dei consumatori e sulle loro “decisioni d’acquisto”.

Ha continuato affermando: “Dobbiamo responsabilizzare l’intero sistema economico, trasformando i modi di produzione, distribuzione e consumo”. Il suddetto prevede anche di combattere le pubblicità “che sfruttano la paura come emozione primaria“ per generare un senso di vulnerabilità e indurre i consumatori ad acquistare “servizi di cui non hanno bisogno”. Affinché questa legge venga approvata, il governo spagnolo dovrà convincere diversi partiti regionalisti a sostenerla, rendendo al momento ancora incerto l’esito di questa proposta di legge.