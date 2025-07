Ti esplode negli occhi: non portare in spiaggia questa borraccia, richiamate 850.000 unità | Il difetto è pericolosissimo

Attenzione all’uso di queste borracce perché possono essere pericolose per gli occhi: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso ci troviamo dinnanzi a problemi inaspettati proprio sull’uso di alcuni oggetti quotidiani che siano alla portata di grandi e piccini e vengono spesso utilizzati anche per week-end fuori, per la spiaggia, sulla bici o mentre si è in palestra: uno fra tanti che merita la nostra attenzione è proprio la borraccia. In questo articolo, però, vi parleremo di un richiamo proprio su questo prodotto che è davvero incredibile e che crea danni alla nostra salute: andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, abbiamo sempre avuto modo di usare degli oggetti che hanno fatto la differenza e che puntano al nostro benessere ma anche alla nostra comodità tra cui le borracce; le cose importanti, però, è che queste siano fatti con materiali che non vanno a danneggiare la salute di nessuno ne dei tuoi bambini ne la tua.

Inoltre, bisogna sicuramente dire che i difetti nei prodotti che sono già sul mercato sicuramente possono capitare, ma è importante che produttori e rivenditori agiscano tempestivamente per limitare il danno ai consumatori.

Ultimamente, però, vi sono stati dei prodotti tra cui le borracce che sono un rischio davvero incredibile per la nostra salute; andiamo a vedere nel prossimo paragrafo il motivo, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Richiamo di queste borracce: se le possiedi buttale subito

Per l’azienda Walmart il richiamo dei suoi prodotti è avvenuto improvvisamente per via di un prodotto, ritenuto un rischio per la sicurezza dei clienti. Per la precisione, si fa riferimento ad una disposizione di un maxi richiamo per oltre 850.000 borracce del marchio Ozark Trail in acciaio inossidabile da 64 oz.

Queste borracce sono pericolose per il malfunzionamento del sistema di chiusura, che ha provocato già danni gravissimi e incidenti non da meno. Due persone hanno addirittura subito una perdita permanente della vista, tutto a causa del tappo e, proprio per questi i consumatori statunitensi sono stati invitati a riconsegnare la borraccia nel punto vendita e soprattutto a fare molta attenzione.

Il motivo del pericolo delle borracce

Il motivo è legato al tappo e al meccanismo di apertura e chiusura che causa l’espulsione del tappo con forza eccessiva, rischiando appunto di colpire i consumatori.

Questo accade soprattutto per il latte e per le bevande gassate che rischiano l’espulsione rapida se lasciate all’interno del prodotto per molto tempo.