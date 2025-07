14 gradi costanti tutto l’anno: l’angolo di paradiso dove sfuggono i massesi dal caldo torrido | Refrigerio immediato

Se cercate un riparo dalle afose giornate estive, allora vi suggeriamo di recarvi in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana.

Non c’è nulla di meglio che trovare un po’ di refrigerio durante le calde ore di uno dei tanti pomeriggi estivi. L’afa, l’umidità così come le alte temperature possono provocare non pochi disagi da un punto di vista salutare.

Ecco perché vi consigliamo di trascorrere un po’ di tempo in uno dei luoghi più freschi della Toscana. Non è tutto, perché qui avrete modo di ammirare dei veri e propri miracoli della natura, tanto antichi quanto affascinanti.

Stiamo parlando delle Grotte di Equi Terme, situate nella provincia di Massa e Carrara. Avrete la possibilità di addentrarvi nei meandri di questo suggestivo posto, che da anni cattura il cuore e l’immaginario dei visitatori.

Alla scoperta delle Grotte di Equi Terme

Le Grotte di Equi Terme, scoperte nel ‘700, rappresentano un grande complesso carsico ipogeo. Questo significa che si sono originate dall’erosione millenaria dell’acqua, che nel tempo ha portato alla creazione di cavità, stalattiti, stalagmiti, laghi sotterranei e tante altre formazioni di natura calcarea.

Grazie al percorso turistico, noto anche come la Speleo-avventura, le persone hanno la possibilità di ammirare tutte queste creazioni, visitando anche quella parte delle Grotte che fino a poco tempo fa era riservata esclusivamente agli speleologi. Ovviamente si verrà muniti di casco e lampada frontale per garantire la massima sicurezza.

Attrazioni da non perdere

All’interno delle Grotte di equi Terme, che si sviluppano per oltre 1000 metri, è situata la cosiddetta Tecchia preistorica, ovvero un sito archeologico che ospita reperti rinvenuti nelle vicinanze, tra cui i resti di animali preistorici, inclusi gli Orsi delle caverne, e oggetti utilizzati dall’Uomo di Neanderthal.

Infatti, la conformazione di questo luogo ha permesso a diverse popolazioni di sostarvi, come dimostrato dalle scoperte effettuate. Non è tutto perché nell’Età del rame queste Grotte sono state utilizzate anche come “cimitero”, essendo state ritrovate ossa umane appartenenti a decine di individui. Poco distante è invece posizionato il Solco di Equi, un profondo canyon naturale, che si è formato dall’erosione del torrente Catenelle. Qui è possibile osservare numerose specie botaniche, uniche al mondo.