Angurie, le migliori hanno sempre queste macchie: comprale se sono fatte così e pesale se sembrano uguali | Il segreto che non sai

Esiste un trucco molto semplice per individuare se un’anguria ha raggiunto la maturazione necessaria: provare per credere.

L’anguria, conosciuta anche come cocomero, rappresenta uno dei simboli più iconici dell’estate. Il suo sapore dissetante è ciò che la rendono così speciale e richiesta tra gli italiani. Insomma, con questo incredibile frutto non si sbaglia mai.

Ma a differenza di altri prodotti, quando ci si reca al supermercato è praticamente impossibile capire quale abbia raggiunto il giusto grado di maturazione. In realtà, pochi sanno l’esistenza di alcuni dettagli, che permettono di scegliere il cocomero migliore tra quelli presenti.

Non preoccupatevi, non servono strumenti particolari. Basterà aguzzare un po’ di più la vista per individuare il frutto che fa al caso vostro. In questo modo non rischiate di portare a casa un cocomero insipido e passato.

Caratteristiche dell’anguria

Sebbene non ci siano trucchi infallibili per scegliere un’anguria, alcuni possono aumentare le possibilità di successo. Attenzione però, i più noti tendono a essere una mera leggenda. Ecco perché oggi vogliamo rivelarvi quelli più efficaci.

Innanzitutto, è necessario prendere in considerazione due elementi: la buccia e il processo di maturazione. La prima, a differenza della banana o della pesca, mantiene la medesima consistenza e il suo colore durante le varie fasi di maturazione. Inoltre, il cocomero è un frutto non climaterico. Ciò significa che non continua a maturare una volta raccolto.

Una rapida mossa permette di scoprire qual è il cocomero più maturo e dolce

Per riconoscere il grado di maturazione di un’anguria, basta dare un’occhiata alla “macchia” che si forma sul fondo. Le macchie giallastre indicano solitamente un frutto più maturo, mentre se ci si trova di fronte una macchia biancastra, più chiara, vuol dire che il frutto è stato raccolto prima di raggiungere la maturazione.

Ma questo non è l’unico indizio che possiamo trovare sulla buccia di questo frutto. Un altro risiede nella sua consistenza: è meglio cercare cocomeri con superfici piatte e arrotondate, evitando quelli che presentano segni visibili. Anche grattare la buccia del frutto può essere d’aiuto. Se lo strato esterno si stacca facilmente, rivelando un interno leggermente più bianco, è più probabile che si tratti di un frutto maturo.