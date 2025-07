Patente, da ora su queste strade non sarà più valida: se ti fermano sono 5.000€ | Devi fare l’integrazione

Attenzione a questa nuova regola della patente su queste strade specifiche: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Negli anni, il Codice della strada ha modificato parecchio le sue regole e, pertanto, vi sono delle novità proprio per quanto riguarda la patente che, su alcune strade pare non sia più valida. Andiamo con ordine a spiegarvi nei minimi dettagli quali sono le nuove regole da conoscere e che possono fare la differenza: tutte le curiosità che fanno al caso vostro e che possono salvarvi da una sanzione non indifferente.

Proprio per quanto riguarda il Codice della strada, siamo stati abituati alle nuove regole che riguardano il limite di velocità ma anche l’alcool test in quanto sono state diminuiti i tassi consentiti dalla legge. In quel caso la multa è davvero salata e potrebbe fare la differenza.

Ultimamente, come tutti sanno, la tecnologia non fa altro che aumentare e, proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi della famosissima patente digitale, che potrebbe essere rilasciata proprio nel Portafoglio di app IO per chi è residente in Italia. In quali casi questo funziona davvero ve lo diciamo subito: questa versione vale per la licenza di guida, tessera sanitaria, carta europea della disabilità.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo un approfondimento su questa patente elettronica e a cosa dobbiamo fare particolare attenzione: tutti i dettagli e le curiosità direttamente nel prossimo paragrafo.

Patente digitale, facciamo attenzione a questi punti salienti

Negli anni, siamo stati sempre dinnanzi a progressi tecnologici che, da un lato sono davvero utili e dall’altro possono cambiare il modo di vedere le cose. Circa la patente digitale, al momento ne usufruiscono 50.000 cittadini, poi gradualmente si arriverà a qualsiasi utente che abbia scaricato l’applicazione gratuita. A prevedere questo cambiamento, infatti, ci pensa l’articolo 64-quater del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), introdotto dall’articolo 20 del decreto 19/2024.

Vi sono diversi punti importanti che lasciano tutti senza parole tra cui la patente di guida pu essere esibita come digitale ma il telefono deve essere connesso a internet. In caso contrario, il guidatore non ha modo di esibire la licenza elettronica e screenshot o la foto non hanno alcuna valenza. Un altro punto è anche esibire un documento fisico insieme alla patente digitale e se contestano un’infrazione, l’automobilista deve consegnare la card classica rosa.

Nuovi punti da considerare

Bisogna avere sempre cautela con i neopatentati e per la patente digitale potrebbe diventare un problema.

Se, ad esempio, hai appena ricevuto il foglio rosa la registrazione all’interno dell’app IO da parte degli organi amministrativi non è immediata per qualche intoppo burocratico e quindi potresti essere sprovvisto di patente.