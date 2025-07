Confermato dal ministero del lavoro: accertamenti a tappeto per verificare idoneità | Ti prelevano a sorpresa in ufficio e ti portano dal medico

Ministero del lavoro, le novità che lasciano tutti senza parole: ecco i dettagli che devi considerare, tutti le curiosità

Negli anni abbiamo sempre avuto a che fare con novità che riguardano il Ministero del lavoro e tutti i controlli annessi che servono sempre a creare un’ansia negli individui se non si conoscono bene le regole. Andiamo a vedere, in questo articolo, cosa sta succedendo e quali sono gli accertamenti che si stanno compiendo: tutti i dettagli e le curiosità per essere sempre aggiornati.

Molti dei nostri lettori sono sempre riusciti nel loro lavoro, facendolo con sacrificio e dedizione anche se alcuni dei dipendenti hanno sollevato delle problematiche sia sulla mole di lavoro che sugli orari che, alle volte, sono davvero distruttivi.

Pertanto, è stata aggiornata la disposizione per quanto ne concerne una delle categorie tra le più ambite e che più lavora e lo ha dimostrato soprattutto nel periodo della pandemia: stiamo parlando di una accertamento sanitario per i dipendenti pubblici.

Nel prossimo paragrafo, andremo ad approfondire la questione spiegandovi cosa sta accadendo.

Ministero del lavoro, accertamento in corso: tutti i dettagli e le curiosità

Come anticipato, è stata aggiornata la procedura di richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici. Proprio per questo, l’obiettivo è migliorare la gestione operativa delle domande e ottimizzare l’utilizzo del sistema proprio da parte delle amministrazione pubbliche e degli enti di lavoro.

La novità, infatti, riguarda la procedura di richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, illustrate dall’INPS con un messaggio pubblicato il 15 Luglio 2025 che riguardano una categoria specifica ossia:

la gestione delle ricevute di invio della domanda, cui visualizzazione è stata semplificata

la possibilità riconosciuta ad amministrazioni ed enti datori di lavoro di inoltrare richieste di inabilità tenendo conto dei cittadini deceduti

Come funziona l’accertamento sanitario

La richiesta potrebbe essere fatta direttamente dal dipendente qualora ritenga di non essere più in grado di svolgere le proprie mansioni a causa di problemi di salute. In seguito, viene fatto un accertamento che spetta alle Commissioni Mediche di Verifica e, in loro assenza, a un collegio medico istituito presso l’Azienda Sanitaria Locale o ad un’altra struttura abilitata.

Successivamente, la commissione valuta se il dipendente è idoneo a svolgere le proprie mansioni e vedere se si può riconoscere:

Idoneità piena, per cui il dipendente può continuare a svolgere le sue normali mansioni

Inidoneità permanente parziale, quqndo non è più in grado di svolgere le mansioni

Inidoneità permanente e assoluta che porta alla risoluzione del contratto