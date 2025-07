IRPEF, Pioggia di rimborsi in arrivo ma solo ai più furbi: ad agosto si godranno il mare | Solo chi ha fatto così può riceverlo tra pochi giorni

Novità per i più furbetti che si godranno il mare ad Agosto per via dei rimborsi IRPEF: tutti i dettagli e le curiosità

Ogni giorno i nostri carissimi lettori che ci seguono vogliono sempre sapere delle novità che riguardano l’aspetto economico e finanziario ma soprattutto quello che concerne il mondo del lavoro ma anche delle pensioni. Quest’ultimo risulta un tema molto sensibile che, però, merita di essere trattato al meglio. Andiamo in questo articolo a parlarvi di un’eventuale rimborsi che vi possano cambiare sicuramente l’estate: ecco tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Il tema delle pensioni è tra i più seguiti e apprezzati dal nostro pubblico proprio perché sono in tantissimi a sognare di vivere dopo anni e anni un po’ di pace dopo anni e anni di lavoro, dedizione e sacrificio. Oggi, però, soprattutto il Governo Meloni lavora duro per garantire una pensione minima per poter vivere e soprattutto cercare di abbassare l’età minima pensionabile.

Nel prossimo paragrafo, però, vi parleremo di una novità che riguarda il cedolino delle vostre pensioni che avrete nel mese di Agosto, un mese che ricorda l’estate ma ricorda anche di prendere un po’ d’aria appena sia possibile.

Andiamo a conoscere i dettagli che possono di gran lunga fare la differenza.

Pensioni, ecco il cedolino che vi cambia la vita

Negli anni, come sappiamo, abbiamo sempre ascoltato le novità che ci possono cambiare la vita, pertanto circa l’accreito delle pensioni nel mese di Agosto, alcuni degli utenti che ci seguono possono ricevere la loro pensione il Primo del mese. Nulla di insolito, anche se nel mese di Agosto si potrebbe assistere ad un aumento ad alcune riduzioni.

Infatti, chi ha scelto di ritirare la Pensione da Poste Italiane potrà farlo, rispettando il calendario in base all’iniziale del proprio cognome. Ricordiamo, però, che quest’opzione è possibile soltanto per importi inferiori a 1.000 euro. Il cedolino di Agosto presenterà delle differenze; il cedolino di agosto subirà un aumento se i pensionati che hanno presentato il modello 730/2024 indicando l’Inps come sostituto d’imposta.

Altri dettagli

Se il pensionato ha effettuato la dichiarazione tra il 21 giugno e il 15 luglio riceverà il rimborso nel cedolino di settembre. Chi ha presentato il 730 tra il 16 luglio e il 31 agosto chi lo ha presentato ad Ottobre.

Coloro che, invece, lo hanno presentato il 20 giugno riceveranno l’importo proprio nel mese di Agosto come prestabilito.