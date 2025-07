Ultima ora Inps, MINIMA A 1.000€: data epocale per i pensionati italiani | La Caritas ha già chiuso bottega

INPS, novità per questi pensionati che riceveranno 1000 euro: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Negli anni, moltissimi lettori sono stati curiosi di ciò che avviene sui temi delicati come quello delle pensioni, del lavoro e degli aspetti economici e finanziari che possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone. Infatti, abbiamo deciso di approfondire i punti salienti che riguardano una novità significativa sule pensioni: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Avere delle novità sulle pensioni che potrebbe far un minimo “respirare” i nostri lettori è sempre un gioco positivo che può fare al caso tuo. Soprattutto in un periodo dove i rincari dei prezzi cominciano a farsi sentire, siamo tutti pronti a voler avere sempre di più e a vivere una vita sempre corretta e serena (laddove si può).

Il Governo meloni, da qualche anno a questa parte, è al lavoro su questo tema delle pensioni e sull’età minima pensionabile che potrebbe aver fatto la differenza nel corso della vita di moltissimi, soprattutto se ci sono delle novità che cambiano tutto.

Andiamo a vedere le novità sull’INPS che rappresentano una svolta epocale per moltissimi pensionati italiani: ecco di che si tratta, tutti i dettagli che possono fare al caso tuo e potrebbero stravolgerti la vita.

Pensioni, ecco la novità per alcune categorie: di che si tratta

negli ultimi il dibattito politico ha avuto la meglio affrontando il tema delle pensioni ma soprattutto una idea che sta prendendo piede molto significativa: quella di portare le pensioni minime a 1.000 euro al mese. L’obiettivo, infatti, è sempre stato quello di replicare, in forma aggiornata, l’intervento simbolo del primo governo Berlusconi nel 2001, ossia l’incremento del milione riconosciuto ai pensionati over 70.

Tra il 2024 e il 2025, infatti, le pensioni minime registrano un aumento di poco superiore a 2 euro mensili, ossia portando ad un livello di 616,67 euro al mese, un livello ancora molto baso che ricorda i 1000 euro. Per raggiungere quella cifra, infatti, è necessario soddisfare una combinazione ben precisa di anni di lavoro, contributi versati ed età di pensionamento.

Cosa serve nel 2025 per raggiungere quella cifra

E’ bene sapere che il risultato del calcolo delle pensioni restituisce un importo al lordo delle tasse. Quindi dobbiamo fissare un obiettivo facendo chiarezza su qual è il lordo se la pensione netta è pari a 1.000 euro.

Bisogna aver percepito una somma che vi porta a ricevere almeno 1000 euro al mese che corrisponde al totale dei contributi versati, quanto serve aver guadagnato in media per ogni anno di lavoro in base a quanti sono gli anni di carriera.