Ultima ora Sanità: scoperta malattia spaventosa che causa la perdita degli arti | È molto più comune di quanto pensi

Novità dal punto di vista sanitario: è stata scoperta una malattia spaventosa che causa la perdita degli arti. Tutto quello che c’è da sapere

Molto spesso ci siamo sempre interessati su alcuni argomenti e temi che riguardassero l’aspetto economico, ma scoperta questa notizia relativa alla salute, vi diciamo subito quanto sia importante la prevenzione e conoscere tutti i sintomi che fanno la differenza. Negli anni, vi diciamo che è stata scoperta una malattia spaventosa da cui conoscere sintomi e da cui difendersi: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Nonostante il progresso tecnologico e le malattie che hanno avuto un momento di fermo vista la crescita esponenziale di nuovi strumenti che fanno la differenza, sono stati scoperte diverse malattie che, però, hanno trovato la soluzione con le scoperte scientifiche che hanno cambiato la nostra era.

Ultimamente, però, è venuta fuori un’altra malattia che ha creato danni gravi e, se non si conosce, basta farlo in base ai sintomi per prevenire e nel caso correre subito dal medico.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole e che vi può salvare la vita.

Arteriopatia periferica, tutti i dettagli e le curiosità su questa nuova malattia

Non tutti ne sono a conoscenza, ma esistono diverse malattie che risultano, ad oggi, molto pericolose. Una di questi, infatti, è una malattia che si sta sviluppando in questo periodo di tempo: stiamo parlando dell’arteriopatia periferica, un tipo di malattia molto diffusa e spesso silente, che determina un restringimento delle arterie e una limitazione dell’afflusso sanguigno alle zone periferiche del corpo, con diversi rischi per la salute.

Il professor Maurizio Domanin, specialista in Chirurgia Vascolare della Casa di Cura La Madonnina, ha voluto spiegarci meglio di cosa si tratta affermando: “L’Arteriopatia Obliterante Periferica (AOP) o, nella sua forma cronicizzata, Arteriopatia Obliterante Periferica Cronica (AOPCC), è una patologia vascolare che determina un’ostruzione più o meno ampia a livello delle arterie deputate al passaggio del sangue verso arti e tessuti periferici”. E’ bene dire che questa malattia ha vari stadi, il 1 è asintomatico, il secondo dolore intermittente, il terzo dolore forte e cronico e il quarto causa ulcere e gangrene.

Consigli pratici

Per combattere questa malattia bisogna seguire uno stile di vita sano ed equilibrato tanto che bisogna seguire una linea di trattamento specifica ossia:

l’interdizione a fumare

dieta sana ed equilibrata

moderata e regolare attività fisica.