Disastro WhatsApp, NON fare mai il nuovo aggiornamento: da computer non funzionerà più | Perdi tutte le chat in un clic

Meta apporterà delle modifiche strategiche alla versione web della celebre app di messaggistica: ecco tutte le novità.

WhatsApp è pronta nuovamente a trasformarsi. Meta ha deciso di apportare delle modifiche considerevoli alla nota piattaforma di messaggistica istantanea, che oggigiorno conta oltre 2 miliardi di iscritti.

Una cifra notevole ma giustificata da tutte le funzionalità presenti in essa, dall’invio dei vocali, alle videochiamate, fino ad arrivare alla condivisione di contenuti multimediali. Questa volta però l’azienda statunitense ha preso di mira la versione web dell’applicazione.

A breve verrà apportato a quest’ultima un cambiamento significativo, che secondo gli esperti, non farà altro che peggiorare le sue prestazioni, rendendola più lenta e inefficiente. Ma scopriamo nel dettaglio in cosa consisteranno le modifiche e soprattutto come muterà l’esperienza dell’utente.

WhatsApp web cambia: ecco le novità

Nonostante la versione web di WhatsApp sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, ora Meta ha deciso di introdurre un aggiornamento, per il quale però si dovranno addio alle buone prestazioni. Finora gli utenti hanno potuto usufruire di un’ottima fluidità di un’assenza di sovraccaricamento del processore.

Tuttavia, la società di Zuckemberg sta facendo marcia indietro. La nuova versione per Windows, già in fase di beta testing, torna a utilizzare un sistema basato sul web, attraverso una tecnologia chiamata WebView2, che utilizza lo stesso motore del browser Microsoft Edge.

Le conseguenze dell’aggiornamento

Il cambiamento può sembrare impercettibile agli occhi degli utenti meno esperti in quanto è legato alla parte tecnica. Invece di essere un’app costruita da zero per Windows, la nuova versione web è fondamentalmente WhatsApp Web racchiusa in una finestra pop-up. Questo comporta una perdita di prestazioni e di efficienza.

Inoltre, quando si lavora con WebView2, vengono aperti più processi in background, come se si stesse usando un browser con diverse schede aperte, cosa che influisce sulle prestazioni generali del computer. Si perdono anche alcune funzioni avanzate che fanno parte dell’esperienza di un’app installata su Windows. Il motivo di questa decisione è puramente strategico. WhatsApp è disponibile su diverse piattaforme e Meta vuole avere un’unica base di codice per tutte: Windows, macOS, Linux e la versione web. Questo permette di risparmiare sui costi e di semplificare lo sviluppo, anche se rappresenta una battuta d’arresto per gli utenti di Windows.