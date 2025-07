Attenzione al caldo, da ora le multe sono salatissime: 10.000€ per girare dentro casa in déshabillé | La nuova legge censura

Se hai sempre caldo, fai attenzione perché potrebbe farti rischiare una multa salatissima di 10.000 euro: ecco il motivo

L’estate e i mesi caldi cominciano a farsi sentire e i nostri lettori sono sempre meno pazienti con il famoso caldo afoso, tanto che organizzano meno possibile uscite e preferiscono rimanere in casa al fresco con il loro più caro amico: il condizionatore. Oggi, però, le cose stanno cambiando e si rischia una multa proprio nella vostra tessa casa: andiamo a vedere qual è il motivo, tutti i dettagli e le curiosità che vi fanno rimanere davvero senza fiato.

Come sappiamo, nella vostra casa ognuno di noi è libero di comportarsi come crede, ma come tutte le limitazioni, soprattutto d’estate, ce ne sono alcune che possono fare la differenza e che possono causare danni gravi in termini economici. Nonostante siamo abituati a girovagare come ci pare e piace in casa, qualcosa negli ultimi tempi è andato storto e alcuni comportamenti non sono più percepibili.

Martin Luter King diceva: “. La mia libertà finisce dove inizia quella degli altri” creando un monito sempre attuale. Ma in tema di vicinato, qualcosa lede la sensibilità altrui soprattutto per un motivo alquanto comune: girare nudi in casa che, a detta della legge, non è sempre legale come crediamo.

Andiamo a vedere subito i dettagli e le curiosità della vicenda che possono fare la differenza.

Girare nudi per casa non è sempre legale: andiamo a vedere perché

Non tutti lo sanno, ma girare nudi per casa ci porterebbe a commettere un illecito ovvero uno degli “atti contrari alla pubblica decenza”. Quando senti parlare di decenza si tratta di quell’insieme di regole che caratterizzano la società. In Italia, però, la nudità publica non è accettata convenzionalmente poiché potrebbe turbare la sensibilità degli altri.

Girare nudi per casa è chiaramente molto diverso del farlo in strada o in un negozio ma anche nei limiti della propria abitazione possono presentarsi gli estremi dell’illecito. Si tiene presente che l’illecito significa quando è visibile da tutti gli altri. Girare nudi per casa è legale fin a che ci si trovi all’interno, o comunque in posizioni non visibili da fuori.

Cosa si rischia

Quando si gira nudi per casa e si è visibili agli altri, rischi una sanzione pecuniaria minima di 5.000 euro, che può salire fino a un massimo di 10.000 euro.

Non è possibile denunciare ma solo fare una segnalazione al Prefetto. Se, però, è il vicino che spia allora quello potrebbe configurarsi in reato di violazione della privacy.