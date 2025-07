CONFERMATO unione consumatori: questa è la birra che NON devi comprare nei supermercati per nessuna ragione | Buttala nel lavandino

Attenzione questa birra che è in commercio e che non devi assolutamente mai bere: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto speso i consumatori ma soprattutto i nostri lettori sono fermamente decisi a seguire attentamente tutte le istruzioni presenti sul mercato e a non trascurare alcuni prodotti che possono fare la differenza alla nostra vita. Tra questi, infatti, abbiamo sempre avuto bisogno di sapere quali sono gli alimenti e i drink che fareste meglio ad evitare di bere: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Siamo sempre stati abituati a consumare determinati alcolici e analcolici che risultano tra i più apprezzati al mondo; uno fra tanti è proprio la birra che, ad oggi, è tra quelle cose di cui un utente non potrebbe assolutamente fare a meno proprio per via. Vi sono diversi gusti tra analcolica, al limone, doppio malta, rossa e bionda ma alcune non rientrano proprio nella fascia da consumare.

Bisogna certamente dire che le birre del supermercato, seppur con le etichette significano tutto e niente: infatti, se non si è discretamente informati è come tentare al lotto.

Nel prossimo paragrafo vi aiuteremo a capire qual è la birra migliore e quali sono assolutamente da evitare: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Birre al supermercato: tutti i dettagli e le curiosità

Se sei in un supermercato e hai bisogno di scegliere la miglior birra per sorprendere i tuoi amici a cena, sicuramente devi girare le birre e spulciare sulla materia prima. Se queste sono di bassa qualità, la birra di conseguenza non avrà il sapore che ti aspetti. Nella lista nera il principe dei mostri è il mais o granturco oltre che il riso.

Se, invece, non sei un grande bevitore di birra potresti rimanere spiazzato trovando in etichetta degli ingredienti che esulano dal semplice acqua-malto-luppolo-lievito. Se trovi anche delle bottiglie trasparenti come Heineken, Carlsberg&Co, all’estremista Corona, non consumarle perché essendo fotosensibile, la luce potrebbe deteriorare alcune componenti del luppolo producendo mercaptani.

Cosa devi assolutamente evitare

Se devi evitare qualcosa sicuramente rientrano nella categoria i prodotti falso artigianali. Le birre che imitano l’apparenza dei prodotti artigianali ma sono industriali al 100% si chiamano crafty.

Se vuoi trovare una birra artigianale impara a leggere le etichette e a scoprire su 77 birre quale tra queste lo è davvero, ovviamente da sapere che spesso la qualità non mente.