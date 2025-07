Allerta Covid in Toscana: si contano nuovi decessi | In piena estate torna la paura

Negli ultimi sette giorni si sono registrati 6 nuovi casi di positività al Covid e 4 decessi totali in Italia. Ecco il report aggiornato della situazione in Toscana.

L’estate del 2025 in Italia scorre tranquilla, con il Covid che ormai sembra relegato ai ricordi, come un’eco lontana di giorni decisamente più duri.

Di contro, il virus non è stato del tutto debellato, ma si muove in sordina: i numeri sono piccoli, i focolai sparsi, e il Paese ha imparato a convivere con questa vecchia conoscenza senza lasciarsi spaventare.

Tuttavia, negli ultimi giorni la Toscana ha registrato un trend sanitario che invita alla cautela: si contano infatti sei nuovi casi e quattro decessi complessivi in Italia.

Ecco com’è la situazione attuale nelle varie Province.

Covid in Toscana: il colpo di coda estivo

Come anticipato, nell’ultima settimana la Regione Toscana ha registrato sei nuovi casi di Covid: quattro di questi si sono verificati nel capoluogo, a Firenze, uno a Lucca e, infine, uno a Pisa.

Non si tratta di un grido d’allarme, ma piuttosto di un invito alla prudenza: l’incidenza a Firenze è di appena 5,1 casi ogni 100.000 abitanti, un dato che racconta pienamente una Regione che sa tenere gli occhi aperti senza perdere il sorriso. La Toscana, segnata da 445.57 casi cumulativi fino ad aprile 2024, affronta infatti questi numeri con la calma di chi ha visto di peggio e sa come cavarsela. La statistica conferma le informazioni precedentemente raccolte: i pazienti più gravi sono perlopiù anziani o soggetti fragili, spesso immunodepressi. Il Paese registra un calo della mortalità del 24% rispetto alle settimane precedenti, anche se gli esperti monitorano con attenzioni varianti come la NB.1.8.1., che ad oggi rappresenta il 10,7% delle sequenze globali. Sono quattro i decessi registrati negli ultimi sette giorni in tutta Italia.

Come tutelarsi nella stagione turistica

Con il Covid che viaggia a bassa intensità, visitare la Regione Toscana è sicuro, ma richiede qualche accorgimento per godersi il viaggio e la permanenza senza problemi.

A chi sta raggiungendo le principali città si consiglia quindi di controllare i bollettini sul sito della Regione o del Ministero della Salute: Firenze, cuore pulsante del turismo, richiede ad esempio un po’ più di attenzione, ma i numeri restano bassi e gestibili. Ai viaggiatori si suggerisce inoltre di tenere in borsa o a portata di mano una FFP2, che potrebbe rendersi utile in luoghi affollati, come gli Uffizi, treni regionali o eventi indoor. Ricordiamo infine l’importanza dell’igiene: lavarsi spesso le mani e utilizzare un gel igienizzando dopo aver toccato superfici comuni rappresenta un gesto di cura per sé e per il prossimo.