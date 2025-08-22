Forte dei Marmi, l’apericena finisce a pizze in faccia: il surreale episodio in uno degli stabilimenti balneari più in voga

L’ingente afflusso di avventori e i ritmi sostenuti imposti al personale della struttura avrebbero esacerbato la tensione durante il party serale.

Senza dubbio, le vacanze estive rappresentano un lusso, soprattutto negli ultimi anni, in cui l’inflazione martellante e il carovita pesano come macigni sui budget delle famiglie italiane.

Scenario avvalorato anche dal calo di presenze negli stabilimenti balneari nell’ultimo biennio, in particolare in Emilia-Romagna, Puglia e Toscana, soprattutto considerando i rincari sulle tariffe per il noleggio di lettino, sdraio e ombrelloni, una spesa per molti inaccessibile, specialmente per i nuclei più numerosi.

Ad ogni modo, milioni di italiani hanno deciso di non rinunciare alle agognate ferie estive e si sono regalati vacanze all’insegna del comfort in strutture attrezzate, concedendosi aperitivi fronte mare, cene al ristorante e sfizi di ogni genere, dai souvenirs allo shopping nelle vie della moda.

Per alcuni di questi, però, la parentesi di relax si è tramutata in una scena ai limiti dell’assurdo: quando le pretese del cliente non incontrano le esigenze del personale, talvolta una semplice richiesta può sfociare in un teatrino tragicomico…

L’episodio in uno stabilimento a Forte dei Marmi

A Forte dei Marmi, rinomata perla costiera della Versilia, un episodio degno di una commedia all’italiana ha animato una serata di festa in uno stabilimento balneare, come riportato anche da La Nazione.

Protagonisti: una cliente impaziente e un cameriere esasperato che, dopo l’ennesima sollecitazione, avrebbe preso il concetto di “servizio rapido” troppo alla lettera. Lo stabilimento avrebbe infatti organizzato un’apericena serale per i propri avventori, un evento a base di drink, musica, stuzzichini, pizze e altre pietanze. L’ingente afflusso di clienti, però, avrebbe messo in difficoltà cuochi, pizzaioli e il personale di sala: il barman dello stabilimento, secondo quanto si apprende da La Nazione, avrebbe persino dato forfait, sottraendosi alla calca di visitatori affamati e assetati. Il clou è stato raggiunto quando una pizza – probabilmente attesa con crescente impazienza da parte della cliente che l’aveva ordinata – è stata consegnata in modo a dir poco originale: il cameriere, stanco delle lamentele, ha deciso di lanciarla verso il tavolo, trasformando il pasto in uno sketch di Totò. Le fette di pomodoro e mozzarella, infatti, sarebbero schizzate sugli abiti bianchi di uno dei commensali seduti accanto all’esigente autrice della richiesta.

Tutto è bene quel che finisce bene

In seguito al lancio della pizza – che, a onor del vero, secondo altri presenti sarebbe semplicemente scivolata dalle mani del cameriere – il clima nello stabilimento si è decisamente surriscaldato, con accuse e recriminazioni da parte della tavolata coinvolta.

Fortunatamente, il caos si sarebbe infine placato, grazie anche all’intercessione della titolare dello stabilimento, che avrebbe personalmente porto le scuse ai clienti coinvolti nel “lancio acrobatico”.