Carta d’Identità a pagamento, scatta il canone mensile: APPROVATA la nuova tassa | Via altri 27 euro

Carta d’identità, ufficialmente a pagamento da ora: tutti i dettagli e le curiosità sull’approvazione sulla nuova tassa di nascita

Molto spesso siamo sempre curiosi delle nuove regole che fanno riferimento a temi delicati come la carta d’identità, ma anche altri temi economici- finanziari che possono cambiare tutto. Infatti, quello che è venuto fuori ultimamente è la novità che riguarda a carta d’identità elettronica che, pare, potrebbe essere a pagamento: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Per anni, infatti, siamo stati abituati alla carta d’identità cartacea, quella bianca e marrone che ci ha accompagnato nei nostri viaggi e anche per altri motivi interessanti. Oggi, però, con l’avvento della tecnologia che non fa altro che fare passi da gigante, le cose sono cambiate e si è venuto a creare un nuovo sistema digitale che concerne tutto: uno fra tanti è proprio la cara d’identità elettronica meglio conosciuta con il gergo CIE.

La Carta d’identità elettronica, infatti, non è altro che un documento di riconoscimento munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali. Per poter accedere ai servizi on line utilizzando la CIE è necessario attivare l’identità digitale seguendo le istruzioni.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità sulle modifiche sostanziali che potranno fare la differenza.

Carta d’identità elettronica, le regole cambiano: ecco i dettagli

La Carta d’identità elettronica è diversa da quella classica in quanto sarà spedita direttamente a casa del cittadino e, inoltre, bisognerà fare una domanda specifica online prendendo appuntamento, per poi pagare tramite POS con carte di credito o di debito, oppure tramite il sistema di PagoPA.

Ti serve una foto non più vecchia di 6 mesi frontale, carta d’Identità scaduta o in scadenza, anche se deteriorata, in caso di smarrimento la denuncia dei carabinieri, carta di credito o di debito oppure ricevuta di pagamento PagoPA.La validità della Carta d’Identità Elettronica rilasciata varia a seconda dell’età del titolare che cambia: 3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni, 10 anni per tutti gli altri casi.

Il costo

Il costo per il rilascio della C.I.E. è di Euro 22,00 per il primo rilascio e per il rinnovo alla scadenza.

Mentre il costo per il rilascio della C.I.E. è di Euro 27,00 in caso di furto, smarrimento o deterioramento della Carta d’Identità Elettronica. Se, invece, devi passare da cartacea ad elettronica il costo è i 27 euro.