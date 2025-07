URGENTE Banca d’Italia: se hai meno di questa cifra sul conto la banca ti dichiara in default | Parte subito la segnalazione

Banca D’Italia, stai attento: se hai meno di questa cifra sul conto, rischi grosso, ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei punti fondamentali da analizzare in questo periodo storico non è altro che il cambiamento che sta avvenendo per la Banca D’Italia e per tutto ciò che ne concerne. Infatti, abbiamo deciso di approfondire un discorso che sarebbe necessario per moltissimi di voi lettori, tanto che risulta di mero interesse soprattutto sulla cifra che devi avere nel tuo conto in banca: tutti i dettagli e le curiosità che fanno al caso tuo.

Uno dei rischi che si corre spesso soprattutto dal punto di vista creditizio è sempre quello che i correntisti possono avere il conto in banca in rosso ma continuare comunque a fare spese più del dovuto. Quando ci si trova in questi casi, bisognerebbe certamente puntare a organizzare e pianificare al meglio tutta la situazione ma soprattutto analizzare il tutto in maniera approfondita.

Negli anni, infatti, si sono susseguite una serie di novità per regolamentare questo tipo di comportamento e nei primi mesi di Gennaio si è spesso sentito parlare di “conti in rosso” e di nuove severissime regole emanate dall’Autorità Bancaria Europea che, pare rischierebbero di aumentare esponenzialmente il numero dei correntisti segnalati come “cattivi pagatori”.

Andiamo ad approfondire meglio il discorso tanto da vedere tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Conto corrente in rosso, cosa può succedere

Dal 1 Gennaio 2021 è scaduto il termine per le Banche per adottare il nuovo regolamento dell’Eba, ovvero l’Autorità Bancaria Europea, tanto che è previsto che ci siano nuovi criteri affinché un correntista possa essere segnalato in default, ovvero come cattivo pagatore che non è in grado di ripagare il proprio debito.

Bisogna, però, che ci siano 3 elementi fondamentali:

’arretrato deve perdurare per oltre 90 giorni

Il valore dell’arretrato supera la soglia di 100 euro per i privati o 500 euro per le imprese

Il valore dell’arretrato deve superare l’1% dell’esposizione bancaria, ovvero del credito totale concesso dalla banca.

Ecco cosa succede se viene dichiarato il default

Se un cliente viene dichiarato in default dalla Banca, la Banca ha la facoltà di effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi, ossia una sorta di registro, “raccoglie” le informazioni relative alla regolarità dei pagamenti e all’estinzione o alla sussistenza.

Dopo questa richiesta il correntista viene dichiarato in default ovvero inadempiente e non potrà più accedere a finanziamenti o altre forme di credito.