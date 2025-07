Tende parasole, la normativa del cds le vieta categoricamente: 1.730€ se le hai montate | Al casello ti ardono vivo

Tende parasole, ecco la nuova normativa che le vieta categoricamente: ecco la multa che rischi, tutti i dettagli

Uno degli oggetti che non possono mancare, soprattutto in un periodo estivo e caldo come quello attuale, nella tua auto sono sicuramente le tende parasole. Queste, sono un oggetto altrettanto bello e interessante, proprio perché ci salvano dai raggi solari ma soprattutto sono anche in grado di tenere la macchina al fresco evitando che diventi bollente al nostro ritorno. Vi sono, però, delle regole da conoscere che possono essere utili per evitare di incorrere in una sanzione.

Negli anni, utilizzare degli accessori per la vostra auto è diventato sempre più sviluppato, tanto che tra gli oggetti più sviluppati in assoluto vi sono proprio le tende parasole. Queste, si sono sviluppate e adesso possono essere acquistate anche negli e-commerce, oltre che nei negozi fisici e, vendute, ad un colore diverso.

In molti, però, si chiedono se l’utilizzo delle tendine parasole per i finestrini anteriori è legittimo oppure è sanzionabile poiché c’è una riduzione della visibilità: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Ecco la risposta che tutti aspettavano da anni: tutti i dettagli e le curiosità direttamente nel prossimo paragrafo.

Tendine parasole, ecco le nuove regole: cosa devi sapere

Le tendine parasole sono un elemento utile per la circolazione dell’auto, anche se il Codice della strada proibisce di apportare modifiche ai propri veicoli a meno che non siano sostanzialmente irrilevanti per la circolazione. L’obiettivo, infatti, è quello di impedire che la vettura costituisca un pericolo per la circolazione.

Nonostante questo, però, i lettori che ci seguono si chiedono se le tendine parasole possono essere considerate legali o no. Il problema sta nelle tendine per i finestrini anteriori i quali, se oscurati, potrebbero limitare la visibilità del conducente. L’ordinamento, infatti, proibisce l’oscuramento del parabrezza e dei vetri dei finestrini anteriori, i quali devono essere necessariamente trasparenti.

Sanzione: ecco cosa rischi

Secondo la Corte di Cassazione bisogna portare la macchina a collaudo e garantire la massima visibilità al conducente, al fine di verificare che essa non riduca nemmeno parzialmente il campo visivo a disposizione.

E’ bene dire che, se vi sono delle violazioni di queste disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, rischi una sanzione che va dai 430 a 1.731 euro, oltre che al ritiro della carta di circolazione.