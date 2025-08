In spiaggia è PROIBITO: 1000€ di multa se lo porti con te | La multa assurda, ti azzerano i risparmi delle ferie

Attenzione a non portare nulla con te in spiaggia pena una multa di 1000 euro: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso non ci si fa caso ma in alcune spiagge valgono delle regole ben precise che possono fare la differenza e che possono evitare di farti avere una multa davvero terribile e molto dura; insieme, inq questo articolo, ti diciamo cosa è assolutamente proibito di fare in spiaggia e quali sono le regole da rispettare per evitare di incorrere in una sanzione abbastanza dura.

Andare al mare è sempre molto bello, soprattutto se si respira un atmosfera fresca, pulita, insieme ad una buona compagnia. Infatti, qualche volta i lettori decidono di portare in acqua anche i loro amici a quattro zampe, per farli divertire e provare un’esperienza nuova, se non sono mai stati sulla sabbia o nell’acqua.

Quando, però, si decide di portare il nostro amico a quattro zampe in spiaggia, bisogna organizzarsi minuziosamente e per far questo bisognerebbe armarsi di tanta pazienza ma anche di tanta memoria, proprio per garantire al nostro amico tutti i confort di cui avrebbe bisogno.

Andiamo, però, anche a vedere cosa non bisogna fare assolutamente in spiaggia se ci si trova insieme al nostro amico a 4 zampe: tutti i dettagli e le curiosità direttamente nel prossimo paragrafo.

Amico a 4 zampe, ecco le regole da seguire per evitare una multa salatissima

Come anticipato, se vuoi portare il tuo cane in spiaggia, la regola è quella di armarti di pazienza e di tutto ciò di cui il tuo cane ha bisogno; tra questi, sicuramente, vi è i acqua fresca e ombra sempre a disposizione, ed è bene portare con sé almeno un paio di asciugamani soltanto per lui. Se, invece, andiamo in un lido il discorso è diverso proprio perché gli stabilimenti mettono a disposizione ombra e acqua a volontà.

I cani soffrendo molto il caldo hanno bisogno di un ombrellone ed è fondamentale che il nostro amico abbia la possibilità di stare all’ombra ogni volta che ne senta l’esigenza. Serviranno anche i sacchetti igienici, un paio di asciugamani. Se hai un cane a pelo corto, ti consigliamo una crema solare per uso veterinario, da applicare sulle parti più esposte.

Sanzioni se non si rispettano le regole

Solitamente tutti coloro che decidono di portare il loro amico a 4 zampe in spiaggia, devono rispettare le regole locali anche se è sempre consentito sulla battigia, entro un limite di 5 metri, purché in transito e non in forma stanziale. Pensare di piazarci un ombrellone questo non è possibile.

Se non si rispettano le normative si rischia una multa di 200 euro. I bagnini che fanno entrare un cane in un’area in cui ci dovrebbe stare rischiano una multa da 1.000 a 3000 euro.