La Polstrada conferma: non appoggiarli mai al cruscotto, finisce in modo orribile | Non cammini più per tutta la vita

Non appoggiare mai al cruscotto o potresti rischiare la vita: ecco cosa ha annunciato la Polstrada, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri comportamenti, anche se fatti in maniera ironica o simpatica, possono compromettere la nostra vita e quella di chi ci sta accanto, soprattutto se tra gesti inappropriati prendiamo una brutta piega. Ed è proprio questo il caso di un atteggiamento che potrebbe costarti la vita mentre sei in auto: andiamo a vedere bene di cosa si tratta.

Il Codice della strada, soprattutto in questo 2025 ha cambiato delle regole divenendo sempre più severo tanto che, come possiamo vedere, la diminuzione di incidenti è dovuta al fatto che essi dipendano dalle nuove regole sulla droga e alcool che ha spaventano e non di poco i conducenti.

Oggi, però, le cose sono cambiate ed è proprio per questo che abbiamo deciso di parlarti di un altro tipo atteggiamento che potrebbe compromettere la tua vita e quella degli altri, seppur considerato banale da moltissimi di voi.

Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità da approfondire e che possono letteralmente salvarti la vita.

Quest gesto non devi farlo mai o rischi la vita: ecco di cosa si tratta

Negli anni, infatti, abbiamo sempre avuto la possibilità di conoscere le leggi e applicarle evitando sanzioni o anche incidenti mortali. Uno di questi gesti, considerato dagli esperti altamente pericoloso è poggiare i piedi sul cruscotto del passeggero o mettersi quasi steso con i piedi letteralmente fuori.

Questo tipo di atteggiamento è pericoloso per dei motivi da non dare mai per scontato: il primo è quello dell’airbag che potrebbe fuoriuscire con una velocità superiore ai 300 chilometri orari e si gonfia in una frazione di secondo per proteggere i passeggeri. E se questo si apre può proiettare con violenza gli arti inferiori verso il viso tra cui lesioni cerebrali permanenti. Questa posizione, inoltre, compromette anche lusso delle cinture di sicurezze che ci salvano la vita e questo può causare lesioni alla colonna vertebrale o agli organi interni.

Cosa dice la legge

Il Codice della strada non vieta di tenere i piedi sul cruscotto anche se , l’articolo 169 specifica che il conducente deve garantire il trasporto sicuro dei passeggeri, mentre il 172 impone l’uso corretto delle cinture di sicurezza.

In caso di incidente per la responsabilità queste ricadono anche sul comportamento del passeggero oltre che del conducente.