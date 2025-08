Doccia, 30.000€ di multa se salti i nuovi controlli obbligatori | Approvato il decreto legislativo, rifregerio carissimo

Doccia, se salti questi controlli avresti 30.000 euro di multa: fai attenzione, ecco i dettagli e le curiosità da conoscere

Molto spesso i nostri lettori danno per scontato che alcuni episodi, seppur stando attenti, non possono avvenire e si sbagliano davvero di grosso. Anche fare la doccia, oggi, potrebbe far rischiare una grossa malattia che non è assolutamente differente. Andiamo a vedere le nuove regole dei condomini da conoscere per la prevenzione di una delle malattie che sta circolando davvero molto rapidamente e che può fare la differenza: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Negli anni, siamo sempre stati assoggettati al comportamento di alcuni cittadini o condomini che ci hanno fatto rischiare la vita senza che ce ne accorgessimo e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di approfondire una delle malattie che sta circolando in questi mesi e che, rispetto allo scorso anno, potrebbe essere diventata perfino letale.

Purtroppo, qui si tratta di un batterio che, soprattutto d’estate non possiamo controllare ma che potrebbe fare danni ingenti ala nostra salute e al nostro organismo.

Abbiamo deciso di approfondire la questione nel prossimo paragrafo, parlandovi proprio della malattia che sta circolando ora che prende il nome di Legionella: tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Legionella, ecco a cosa fare attenzione: tutti i dettagli

Nel corso del nostro articolo, abbiamo deciso di approfondire questa nuova malattia che sta circolando sempre più velocemente e fa riferimento alla Legionella, un nuovo batterio che può veicolare attraverso l’uso di ventilatori esterni dislocati nei dehors di bar e ristoranti e anche in alcune stazioni della metropolitana ma anche nelle docce, le vasche idromassaggio, le torri di evaporazione degli impianti di climatizzazione di uffici, ospedali, centri commerciali non sottoposti a regolare manutenzione. Il problema da sempre esiste ma può essere gestito sottoponendo il tutto a regolare manutenzione e controllo se lo si vuole.

Se si è capito da dove proviene il focolaio della legionella, corri al supermercato e fare incetta di minerale perché il consumo di acqua di rubinetto non rappresenta un rischio. La Legionella, infatti, si tramette infatti per via aerea, attraverso l’aerosol diffuso da impianti industriali o altri sistemi ma ovviamente non dal vicino ammalato.

Cosa dice il nuovo decreto 18/2023

Il Decreto Legislativo 18/2023 recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184 e introduce significative modifiche rispetto alla precedente normativa includendo le acque trattate per uso potabile, preparazione di cibi, bevande e altri usi domestici in ambienti pubblici e privati.

Si fissa anche una soglia di sicurezza a valori <1.000 UFC/L.